"مياه أسيوط": إعادة تأهيل ورفع كفاءة 130 محطة مياه وصرف بالمحافظة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم إنهاء أعمال إعادة التأهيل ورفع كفاءة عدد (130) محطة من محطات مياه الشرب والصرف الصحى، فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضح فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه تم إعادة تأهيل عدد (34) محطة بقطاع وسط، وعدد (29) محطة بقطاع شمال، وعدد (29) محطة أخرى بقطاع جنوب، وكذلك عدد (38) محطة بقطاع شرق، متضمنة مختلف مجالات التأهيل من رفع الأسوار والدهانات الخارجية للحوائط واللوحات الكهربائية، وتهيئة الأرضيات هذا بالإضافة تثبيت المواتير وكابلات الطلمبات، وتزويد المحطات بإرشادات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئات العمل حفاظا على سلامة جميع العاملين بالمحطة، مؤكدا أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظاً على الأصول وضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

من ناحية أخرى، قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنه تم الانتهاء من تخطيط الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية المُوجهة لمبادرة "حياة كريمة" لعام 2019/2020 والتى تقوم بواسطتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى لعدد 60 قرية تم حصرها وفق معدلات الفقر والكثافة السكانية ودراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية؛ كمستهدف بـ11 مركز على مستوى محافظة أسيوط.

وأشار إلى، أن الواقع الحالى شهد تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لعام 2019/2020 الجديد توفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (60) قرية مستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط بتكلفة إجمالية 218 مليون جنيها، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه وإحلال وتجديد آبار وتوريد طلمبات بعدد (53) قرية من القرى المستهدفة والأكثر احتياجا بقطاع المياه، كما تضمنت مد شبكات انحدار وتنفيذ محطات رفع وعدايات وخطوط طرد ووحدات (ABR) لعدد (8) قرى من المستهدف والأكثر احتياجا بقطاع الصرف الصحى، ليجنى ثمار تلك المبادرة 960 ألف مواطن أسيوطى بالقرى المستهدفة.

وأعلن أن ذلك يسير جنبا إلى جنب مع ما تشهده خطة الاحلال والتجديد والتى تجريها الشركة لمد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة بـ8 مراكز بالمحافظة، بتكلفة اجمالية 20 مليون جنيه تأتى ضمن تنفيذ خطة الشركة السنوية الموضوعة، طبقا للاحتياجات الفعلية بكافة المناطق، للمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر فقراً لتكون أيدى قوية فى صناعة التنمية المستدامة.