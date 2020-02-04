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مصرع طفل صدمته سيارة بدار السلام وإصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث بسوهاج

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:38 م
مصرع طفل صدمته سيارة بدار السلام وإصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث بسوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى طفل فى السابعة من العمر مصرعه بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج على إثر ادعاء حادث سيارة أثناء عبوره الطريق، بينما أصيبت طالبة بكسر كسر بعظام الوجه والجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ " على إثر سقوطها من الطابق الثالث بدائرة مركز شرطة ساقلته، حيث كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول شرطة دار السلام، بوصول الطفل عمر ا ع ا 7سنوات  تلميذ، ويقيم بناحية الخيام دائرة المركز  إلى مستشفى دار السلام المركزى" جثــة هامدة "  ادعاء حادث سيارة.

بالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو أحمد ع م ع - سن 32 عامل - ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به السيارة رقم محدده قيادة المدعو محروس م ا م 31 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية واتهمه بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى لكسر بقاع الجمجمة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وجاء الحادث الثانى بدائرة مركز  شرطة ساقلته بوصول المدعوة أية ع م ي  18 سنة طالبة وتقيم بندر ساقلته دائرة المركز مصابة " كسر بعظام الوجه والجمجمة واشتباه نزيف بالمخ " إدعاء سقوط من علو وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤال عمها المدعو ياسر م ي ا 41 سنة صاحب معرض أجهزة كهربائية ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء نزول نجلة شقيقه سلم المنزل بالطابق الثالث أختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.


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