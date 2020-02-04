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محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 28 عمارة بغرب كفر الشيخ ضمن تحيا مصر لإسكان الشباب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:56 م
محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 28 عمارة بغرب كفر الشيخ ضمن تحيا مصر لإسكان الشباب محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،عمارات تحيا مصر لإسكان الشباب بحي شرق مدينة كفر الشيخ، مكلفاً بالانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالعمارات من تشطيبات ومرافق، وتحسين كفاءة منظومة النظافة العامة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بعمل حديقة عامة بجوار محطة الصرف بمنطقة عمارات تحيا مصر، كمتنفس جمالي وحضاري لأهالي المنطقة، وزيادة المساحات الخضراء للارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها بالشكل الذى يليق بسكان المدينة.

قال محافظ كفر الشيخ، أن عمارات تحيا مصر لإسكان الشباب بحي غرب مدينة كفر الشيخ تضم 28 عمارة جديدة، ويعد أكبر تجمع سكنى للشباب بغرب مدينة كفر الشيخ، على مساحة 15 فدان.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ،مدخل شارع مدارس علي عبدالشكور بشرق مدينة كفر الشيخ، مكلفاً بعمل دراسة لفتح بوابة أخري كممر من جهة الموقف أمام بحر ميت يزيد، وذلك لتسهيل خروج الطلاب والأهالي والسيارات وفتح الطريق للمارة وتيسير حركة المرور.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مدخل مدينة كفر الشيخ بدايةً من شارع عبدالهادي راضي مروراً بميدان النصر والمحكمة ثم طريق ناجي شتله من أمام مسجد النصر، مكلفاً برفع الأتربة المتراكمة بجوار البلدورات، كما تفقد مزلقان السلخانة بأبراج مكة، مكلفاً بتمهيد الطريق والانتهاء من أعمال الصرف الصحي تمهيداً لرصفه.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعماتل الجارية للانتهاء من الأعمال الإنشائية الأخيرة لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، ويضم 40 باكية، مكلفاً بسرعة استكمال الأعمال تمهيداً لتشغيله نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بعمل" U Turn "الالتفات للخلف، لخط سير الأتوبيس الخارج من الموقف الجديد للتوجه لمحافظتى طنطا والقاهرة قبل التمثال الواقع أمام محطة الأتوبيس القديم، لتيسير الحركة المرورية والحد من الازدحام أمام الموقف، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال طريق سير السيارات التي تقوم بالتزود بالوقود من المحطة أمام الموقف، بالإضافة إلي نقل أعمدة الإنارة التي تعوق مسار السيارات.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، وحدة الفحص الفني بإدارة المرور، مكلفاً مدير إدارة المرور، التنسيق مع رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بعمل دراسة إمكانية نقل وحدة الفحص لمكان بديل آخر، وذلك منعاً من دخول سيارات النقل والأتوبيسات داخل المدينة، تيسيراً لحركة المرور والحد من الازدحام.

وعلى جانب أخر أشرفَت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، علي اختبارات دورة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة للتدريب المهني مبادرة " مهنتك مستقبلك " ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرية الفقهاء القبلية، تحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ضمن المرحلة الثانية من إعادة تجديد وتشغيل  4 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ ليصل ما تم اطلاقه 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات.

يأتي ذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة " لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تدريبهم على مهن تفتح لهم آفاقًا جديدة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال مبادرة " مهنتك مستقبلك " للتدريب بالمهن المختلفة.

 

 


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