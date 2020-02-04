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لأول مرة السعودية تعين 60 امرأة فى الدفاع المدنى بمدينة الرياض

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:10 م
لأول مرة السعودية تعين 60 امرأة فى الدفاع المدنى بمدينة الرياض مدير عام الدفاع المدني السعودى، الفريق سليمان العمرو
وكالات

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 كشف مدير عام الدفاع المدني السعودى، الفريق سليمان العمرو، تعين 60 امرأة في المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض كمرحلة أولى وستتوالى في بقية مديريات مناطق المملكة ، وستكتمل هذه المنظومة قريباً، مبينا أن دورهن توعوى في مجال السلامة والوقاية من الحريق وفى مراكز القيادة والسيطرة، إلى جانب أعمال أخرى ستؤول اليهن في المدراس والجامعات النسائية والمشاغل وسيكون للمرأة السعودية دور في الوقوف على هذه المواقع والقيام بالكشف الوقائي وإجراءات ومتطلبات السلامة.
 
ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن العمرو، على هامش الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 بعنوان " الحاضر و صناعة المستقبل " بالدمام، إن الدفاع المدني نهج في عقد المؤتمرات والاجتماعات السنوية مع كافة القيادات في مناطق المملكة لمناقشة الامور والمستجدات ومراجعة الخطط المنفذة والمستقبلية للدفاع المدني والاطلاع على البرامج العلمية الجديدة في العالم.
 
وأشار العمرو، إلى أن التعاون مستمر على مستوى الخليج العربي، مؤكدا أن فريق البحث والانقاذ السعودى، تم تصنيفه تصنيف عالى من قبل المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ "انسراج" (INSARAG)، ومتطلعا إلى استمرار التعاون الخليجي في هذا المجال.
 
وعن مدى الالتزام بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بمنع تكسيات واجهات المحلات التجارية بالتكسيات غير المطابقة والقابلة للاشتعال ، قال: إن الدفاع المدني يتابع هذا القرار بشكل دقيق حفاظا على سلامة المباني وقاطنيها، مؤكدا في ذات السياق، وجود تعاون مع وزارة الإسكان حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بتوفير متطلبات واشتراطات السلامة في كافة المباني التي تسلمها وزارة الإسكان للمواطنين.رأة في الدفاع المدني كمرحلة أولى

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تعيين المراه فى الدفاع المدنى

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