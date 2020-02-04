كوبتك اورفانز تحتفل بخمسة اعوام على "قادة المستقبل" وتكرم القادة الشباب

إنجى مجدى

تعقد هيئة كوبتك أورفانز احتفالية بحضور لفيف من قادة المجتمع والتنفيذين والإعلاميين، لتكريم مجموعة من القادة الشباب الفائزين بمنحة قادة المستقبل التي تقدمها هيئة كوبتك أورفانز وتهدف الى بناء قادة من الشباب قادرين على خدمة مجتمعاتهم.



تأتى الاحتفالية، الخميس، في ختام ورشة عمل تحت عنوان " المبادرات الشبابية طريقك للريادة المجتمعية " التي تعقدها الهيئة في الفترة من 3: 5 فبراير، بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ المبادرات المجتمعية.



منحة قادة المستقبل هي جزء من برنامج "لست وحدك Not Alone" الذي يهتم بالأطفال ممن فقدوا عائلهم إذ يقدم لهم الرعاية والدعم النفسي والمادي والتعليمي والصحي، كما يوفر منح دراسية لمن أنهوا مرحلة الثانوي العام ويقدم لهم التدريب على المبادرات المجتمعية.



وهذه هي السنة الخامسة لتأسيس منحة قادة المستقبل، والعام الثاني لإطلاق التدريب على المبادرات المجتمعية والتي في سياقها قام قادة المستقبل بإطلاق مبادرات هامة مثل مبادرة "نحن متميزون" التي قامت بجمع بيانات لفصائل الدم في القرى التي يقيمون بها وانشاء قاعدة بيانات يمكن الاستعانة بها في حالات الطوارئ والحوادث، كما أطلق الطلاب مبادرات للتوعية البيئية.



هيئة كوبتك أورفانز، التي تأسست عام 1988، هيئة تنموية دولية مقرها الرئيسي فرجينيا بالولايات المتحدة ويوجد لها مقار في مصر وكندا وبريطانيا واستراليا، تعمل في خدمة الاطفال والشباب لخلق اجيال قادرة على خدمة وتنمية وتطوير المجتمع انطلاقا من مبدأ المسئولية المشتركة للمجتمع المدني وتعمل الهيئة بالشراكة مع الكنيسة القبطية وبعض المنظمات المحلية المعنية بالتنمية.



ومن بين أبرز البرامج التي تديرها الهيئة بالتعاون مع منظمات محلية، برنامج "ابنتي الغالية" الذي يهدف الى التشجيع على التعليم وتمكين الفتيات الأكثر عرضة لخطر التسرب من التعليم للتغلب على العقبات التي تعوق استمرارهن في التعليم وإعدادهن بالمهارات الحياتية ليكونوا صانعي التغيير في مجتمعاتهن.

