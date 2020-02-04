سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كوبتك اورفانز تحتفل بخمسة اعوام على "قادة المستقبل" وتكرم القادة الشباب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:23 م
كوبتك اورفانز تحتفل بخمسة اعوام على "قادة المستقبل" وتكرم القادة الشباب ورشة عمل لقادة المستقبل
إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد هيئة كوبتك أورفانز احتفالية بحضور لفيف من قادة المجتمع والتنفيذين والإعلاميين، لتكريم مجموعة من القادة الشباب الفائزين بمنحة قادة المستقبل التي تقدمها هيئة كوبتك أورفانز وتهدف الى بناء قادة من الشباب قادرين على خدمة مجتمعاتهم.


تأتى الاحتفالية، الخميس، في ختام ورشة عمل تحت عنوان " المبادرات الشبابية طريقك للريادة المجتمعية " التي تعقدها الهيئة في الفترة من 3: 5 فبراير، بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ المبادرات المجتمعية.


منحة قادة المستقبل هي جزء من برنامج "لست وحدك Not Alone" الذي يهتم بالأطفال ممن فقدوا عائلهم إذ يقدم لهم الرعاية والدعم النفسي والمادي والتعليمي والصحي، كما يوفر منح دراسية لمن أنهوا مرحلة الثانوي العام ويقدم لهم التدريب على المبادرات المجتمعية.


وهذه هي السنة الخامسة لتأسيس منحة قادة المستقبل، والعام الثاني لإطلاق التدريب على المبادرات المجتمعية والتي في سياقها قام قادة المستقبل بإطلاق مبادرات هامة مثل مبادرة "نحن متميزون" التي قامت بجمع بيانات لفصائل الدم في القرى التي يقيمون بها وانشاء قاعدة بيانات يمكن الاستعانة بها في حالات الطوارئ والحوادث، كما أطلق الطلاب مبادرات للتوعية البيئية.


هيئة كوبتك أورفانز، التي تأسست عام 1988، هيئة تنموية دولية مقرها الرئيسي فرجينيا بالولايات المتحدة ويوجد لها مقار في مصر وكندا وبريطانيا واستراليا، تعمل في خدمة الاطفال والشباب لخلق اجيال قادرة على خدمة وتنمية وتطوير المجتمع انطلاقا من مبدأ المسئولية المشتركة للمجتمع المدني وتعمل الهيئة بالشراكة مع الكنيسة القبطية وبعض المنظمات المحلية المعنية بالتنمية.


ومن بين أبرز البرامج التي تديرها الهيئة بالتعاون مع منظمات محلية، برنامج "ابنتي الغالية" الذي يهدف الى التشجيع على التعليم وتمكين الفتيات الأكثر عرضة لخطر التسرب من التعليم للتغلب على العقبات التي تعوق استمرارهن في التعليم وإعدادهن بالمهارات الحياتية ليكونوا صانعي التغيير في مجتمعاتهن.
 

 


الشباب

المجتمع المدني

التنمية

التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النبض الأمريكى يعرض حلقة خاصة عن جمعيات المجتمع المدني العاملة مع القدرات الخاصة

الأحد، 26 يناير 2020 09:34 م

وزارة التخطيط تكشف أهم 10 ملفات بحقيبة "التنمية الاقتصادية".. هالة السعيد: نعمل على تحديث وتنفيذ رؤية مصر2030.. الملف يرتبط بتوفير مستوى معيشى أفضل للمواطنين.. ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى

الأحد، 26 يناير 2020 01:31 م

وزيرة التضامن: إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون منظمات المجتمع المدنى قريبا

الثلاثاء، 21 يناير 2020 01:53 م

المجتمع المدنى: ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث.. ندوة ببيت المعمار

الجمعة، 17 يناير 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة