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كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:00 ص
كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بنطاق عمل الشركة بلغت حتى الآن 2 مليون 252 ألفًا و492 عدادًا، موكدًا أن هذا العداد يمثل 50% من إجمالى عدد المشتركين بالشركة، وهو الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى القضاء على مشاكل الفواتير بالشركة.

وأوضح "عسل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد المشتركين بالشركة يبلغ 4 ملايين و416 ألفًا و652 مشتركًا فى محافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) مقسمة لأربع قطاعات (شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية – كفر الشيخ - دمياط)، وكذلك مناطق صناعية هى (جمصة - دمياط الجديدة - مدينة الأثاث بدمياط - الرمال السوداء بكفر الشيخ - مجمع الصناعات بميت غمر-المناطق الصناعية "مطوبس- بلطيم – البرلس- العصافرة بالمطرية"، وثلاث مصايف (رأس البر - جمصة - بلطيم) .

الجدير بالذكر، أن هناك حاليًا 8 ملايين و800 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنوياً، وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

يذكر أن من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هى تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاد الرصيد، وتتم محاسبة المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلى.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات مسبوقة الدفع

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

محمد عسل

اخبار

اليوم السابع بلس

العداد الذكى

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