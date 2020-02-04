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قصة اكتشاف السرطان و أول حالات الإصابة به .. في اليوم العالمي للمرض الخبيث

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:30 ص
قصة اكتشاف السرطان و أول حالات الإصابة به .. في اليوم العالمي للمرض الخبيث السرطان-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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مرض السرطان من أخطر الأمراض المنتشرة فى العالم،  تتعدد أنواعه ولكن يتفق الجميع أنه من أكثرها خطورة على صحة الانسان ويصيب الأطفال والكبار،  ومن أبرزأنواع الأمراض السرطانية سرطان "الثدى، الجلد، القولون، البروستاتا، المعدة، الرئة".

وفى اليوم العالمى للسرطان يقدم اليوم السابع قصة اكتشاف المرض وأول حالات الاصابة به وسبب تسميته، وذلك وفقا لما ذكره موقع verywellhealth

جاءت كلمة السرطان من الطبيب اليونانى أبقراط الملقب بـ أبو الطب، حيث استخدم الكلمات اليونانية كارسينوما وسرطانا لوصف الأورام، وتم استخدام كلمة سرطان نسبة لسرطان البحر والذى اعتقد أبقراط أنه يشبه الورم.

كانت أقدم حالة موثقة من السرطان فى العالم من مصر القديمة فى 1500 قبل الميلاد، وتم تسجيل التفاصيل على ورق البردى وتوثيق 8 حالات من الاورام التى تحدث على الثدى، وتم علاجها عن طريق الكى الذى يساعد فى تدمير الأنسجة وذلك عن طريق استخدام أداة ساخنة تسمى "حفر النار"، ولكن لم تكن هذه الطرق علاج فعال للقضاء على المرض.

فى اليونان القديمة أعتقد أبقراط أن الجسم يتكون من أربعة سوائل "الدم، البلغم، الصفراء، الصفراء السوداء"، وكان يعتقد أن وجود فائض من الصفراء السوداء فى أى مكان فى الجسم يسبب الامراض السرطانية، وكان هو الفكر العام لسبب الإصابة بالسرطان، ومع الوقت تطورت النظرية بعد اكتشاف تشوهات التى توجد فى  الجهاز الليمفاوى هى السبب فى الإصابة بالسرطان.

كما اكتشف علماء بريطانيون هيكلا عظميا لشاب عاش قبل 3 آلاف عام فى العصور المصرية القديمة وتبين أنه كان مصاب بمرض السرطان وأن المرض قد تملك من جسمه وانتشر في كل مكان، ويدل ذلك على وجود مرض السرطان منذ آلاف السنين.

 

 


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الاصابة بالسرطان

اسباب السرطان

اليوم العالمى للسرطان

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