سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. تكدس مرورى بالطريق الدائرى المتجه من التجمع للمنيب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:59 ص
فيديو.. تكدس مرورى بالطريق الدائرى المتجه من التجمع للمنيب الطريق الدائرى
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الدائرى، اليوم الثلاثاء، تكدسًا مروريًا للسيارات، أمام القادم من التجمع والمعادى، وصولا إلى المنيب وشارع البحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، حيث رصدت كاميرات "اليوم السابع"، حالة الانتظام المرورى لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، كما رصدت حالة المرور أمام السيارات بمحاور القاهرة والجيزة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وانتشرت كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم بالطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وتواجدت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وانتظمت الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم من نزلة لطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

بينما ظهرت كثافات مرورية على الدائرى، فى الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، وحدوث بعض الكثافات، وانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لسحب الكثافات المرورية والأحمال.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

 


اخبار الحوادث

اخبار المرور

اخبار مصريه

شارع البحر الاعظم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة