عبدالله بن زايد يستقبل القيادات الدينية باحتفالية ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

رسالة أبو ظبى إيمان حنا

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية بدولة الإمارات، القيادات الدينية وعدد من الشخصيات المشاركة فى الاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية؛ كما شارك فى الاحتفالية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وعدد من القيادات والشخصيات العامة .



عبدالله بن زايد يستقبل القيادات الدينية فى احتفالية ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية3

وأعلن اليوم بنود مدونة العمل الإعلام من اجل الأخوة الإنساتية، وتأتى المبادئ الجديدة تأسيساً على ما ارتكزت عليه مواثيق الشرف الإعلامية والمهنية التى وضعتها الهيئات والاتحادات والمؤسسات الإعلامية فى العالم، وإيماناً من أبناء المجتمع الإعلامى والصحفى فى العالم العربى بأخوة الإنسان لأخيه؛ ودعماً لثقافة التنظيم المهنى الذاتى للجماعات المهنية.



عبدالله بن زايد يستقبل القيادات الدينية فى احتفالية ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية5

وقال الرميثى فى إعلانه لتلك المبادئ: إننا نؤكد نحن الموقعون على هذه مدونة باعتبارها ميثاقاً مهنياً وأخلاقياً للممارسات الإعلامية فى كل ما يخص القضايا الإنسانية، على أهمية العمل على نشر ثقافة الأخوة الإنسانية، والاستفادة من الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام لتشكيل الوعى لدى عموم الناس، بما لا يتسبب فى تأجيج مشاعر التمييز والعنصرية والطائفية والكراهية بين البشر؛ لذلك اجتمعنا فى أرض التسامح بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يومى الثالث والرابع من فبراير 2020، بدعوة كريمة من مجلس حكماء المسلمين، وفى اعتبارنا أننا أصبحنا نواجه اليوم العديد من الممارسات الإعلامية التى ينتهجها البعض بقصد أو بدون قصد؛ فتخلق حالة من إثارة النزعات غير الأخلاقية بين البشر، وتعمل على تأجيج الفتنة والكراهية والتمييز، وتكرس الابتعاد عن المعايير الأخلاقية والقانونية، ومخالفة الهدف الرئيس للرسالة الإعلامية كعامل مؤثر بالإيجاب فى المجتمعات.



القيادات الدينية



عبدالله بن زايد يستقبل القيادات الدينية فى احتفالية ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية2



عبدالله بن زايد يستقبل القيادات الدينية فى احتفالية ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية3



عبدالله بن زايد يستقبل القيادات الدينية فى احتفالية ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية4



