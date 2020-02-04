صور.. استرداد 13 فدانا خلال أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدتين المحليتين لمركزي نجع حمادي وقوص شنتا حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.
وأسفرت عن استرداد 13 فدان تعديات بالزراعة و44702 م2 تعديات بالمباني وذلك نفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات في اطار تنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة واسترداد حق الشعب.
ففي مركز نجع حمادى نجحت الحملة في ازالة حالتيّ تعدي بالزراعة علي أراضى املاك الدولة بمساحة 13 فدان و20 قيراط وازالة 14 حالة تعدى بالمباني بمساحة 4085 متر مربع ، وفي مركز قوص نجحت الحملة في ازالة 17 حالة تعدي بالمباني بمساحة 40617 متر مربع وذلك في اطار تنفيذ الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .
وأكد محافظ قنا استمرار اعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي املاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
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