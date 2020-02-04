صور.. استرداد 13 فدانا خلال أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات بقنا

قنا - وائل محمد

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدتين المحليتين لمركزي نجع حمادي وقوص شنتا حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

وأسفرت عن استرداد 13 فدان تعديات بالزراعة و44702 م2 تعديات بالمباني وذلك نفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات في اطار تنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة واسترداد حق الشعب.

ففي مركز نجع حمادى نجحت الحملة في ازالة حالتيّ تعدي بالزراعة علي أراضى املاك الدولة بمساحة 13 فدان و20 قيراط وازالة 14 حالة تعدى بالمباني بمساحة 4085 متر مربع ، وفي مركز قوص نجحت الحملة في ازالة 17 حالة تعدي بالمباني بمساحة 40617 متر مربع وذلك في اطار تنفيذ الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأكد محافظ قنا استمرار اعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي املاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

وكنا أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنطلاق الموجه الـ 15 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب" يوم الأحد (2/2/2020) تنفيذاً للقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء شعراوى مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجه ، وحضر الإجتماع ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولو التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.

تم خلال الإجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين إضافة إلي الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.

وأكد شعراوي عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجه الـ 15.



جانب من الحملات



جانب من الحملات