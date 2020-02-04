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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:06 م
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صور.. إزالة التعديات على أراضى الاستصلاح الزراعى غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:40 م
صور.. إزالة التعديات على أراضى الاستصلاح الزراعى غرب الإسكندرية إزالة التعديات على الأراضى بحى العامرية ثان غرب الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة، لإزالة التعديات على أراضى الاستصلاح الزراعى ضمن الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة التعديات على أراضى الاستصلاح الزراعى، تعديات على أملاك الدولة الموجه الخامسة عشر.

 

وبناء على توجيهات المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان بإزالة التعديات واسترجاع هيبة الدولة، قام رئيس وحده الإزاله بشن حملة مكبرة فى وجود سكرتير الحى ، حيث تم تنفيذ قرار الإزاله رقم 1541 لسنة 2019 استصلاح زراعى، وتم إزاله أسوار ومبانى بالكينج قبلى السكه الحديد.

وأعلن حى العامرية ثان أنة جارى الاستمرار فى الحملات لاسترجاع اراضى الدوله ضمن الموجه الخامسة عشر.

من جهه أخرى وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة التعديات على مبانى حرم هيئة السكة الحديد أملاك الدولة الموجه الخامسة عشر.

وبناء على توجيهات المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان، بإزالة التعديات واسترجاع هيبة الدولة، قام اليوم رئيس وحده الإزاله بشن حملة أخرى ، فى وجود سكرتير الحى وكول أمنى من قسم عامرية ثان، حيث تم تنفيذ عدد ثلاث قرارات إزالة ارقام 52 و 71 و 19 لسنة 2019 .

صادرة من هيئة السكة الحديد وعبارة عن مبانى عبارة عن ثلاث محلات على حرم السكة الحديد محطة العامرية وتم التحفظ على أبواب حديدية

يأتى ذلك فى حين قامت إدارة الرصد البيئى بالتعاون مع شركة نهضة مصر ، برفع 59 طن من مخلفات القمامة من نطاق الحى ، حيث تم رفع القمامة من قرية السفن و تم رفع 25 طن ، رفع القمامة من منطقة ابراهيم صالح بواسطة التروسيكل و تم رفع 500 كجم ، كما قامت ايضا برفع القمامة من منطقة الناصرية القديمة و تم رفع 34 طن .

ازالة التعديات
ازالة التعديات

 

حملة ازالة
حملة ازالة

 

حملة مكبرة للازالة
حملة مكبرة للازالة

 


الاسكندرية

ازالة التعديات على اراضى الدولة

محافظ الاسكندرية

حى العامرية ثان

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