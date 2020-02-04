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سامح شكرى يبحث مع نظيره الروسى مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:25 م
سامح شكرى يبحث مع نظيره الروسى مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وذلك فى إطار التشاور المستمر بين مصر وروسيا حول مُجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة.

 

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تباحثا حول مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الأزمات فى كل من سوريا وليبيا، وسُبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات. وأضاف أن الاتصال تناول أيضًا آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعى الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة بأكملها.

 

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات وأهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

 

 


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