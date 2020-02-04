ختام بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة لذوى القدرات الخاصة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد النادى الأوليمبى مساء اليوم، حفل ختام فعاليات بطولة مصر الدولية الثانية لتنس الطاولة البارالمبي لذوي القدرات الخاصة، بالصالة المغطاة بالنادى الأولمبى المصرى، والتى أقيمت بمشاركة 25 دولة في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2020. وذلك بحضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية على دعم النشاط الرياضي وتشجيع الشباب والنشء وخاصة من ذوي القدرات الخاصة على الإندماج في المجتمع

حضر حفل الختام؛ مهندس خالد الصالحي رئيس الإتحاد الأفريقي، ومعتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري، ودكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ودكتورة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ومهندس عبد العزيز السيسي مدير البطولة، و رؤساء البعثات والإتحادات

من جهه أخرى، نظمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى مكتب ذوى القدرات الخاصة يوم متكامل لفرق الكشافة بالإسكندرية ومعرض لذوى الهمم والقدرات الخاصة ومعرض كشفى وحفل فنى شارك فية فريق مركز كرموز وفريق مركز الحرمين، ومركز شباب الحرمين وشارك فى المهرجان إدارات الطلائع والشباب ومكتب ذوى القدرات الخاصة ومركز شباب الحرمين وذلك فى إطار مبادرة مديرية الشباب والرياضة "ستفادتنا من اجازتنا".

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية تفعيل دور مراكز الشباب والأندية الشعبية لتحقيق الاستفادة القصوى للنشئ والشباب السكندرى خلال إجازة نصف العام، وذلك إيمانا بالدور الفاعل الذى تلعبه نحو قطاع عريض من الشباب والطلائع، وماتقدمه من أنشطة وبرامج تساهم فى تفجير طاقات الشباب والطلائع وابداعاتهم فى شتى المجالات.