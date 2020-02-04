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جامعة القاهرة تنظم مسابقة اعرف بلدك وجوائز مالية للمراكز المتقدمة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:00 ص
جامعة القاهرة تنظم مسابقة اعرف بلدك وجوائز مالية للمراكز المتقدمة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة وإدارة الأنشطة الطلابية، عدة مسابقات خلال شهور فبراير ومارس وأبريل تحت اسم "اعرف بلدك" لطلاب الجامعة .

وتضم مسابقة اعرف بلدك مسابقة دورى المعلومات فى النواحى (السياسية - الاقتصادية - المشروعات القومية - والتاريخية والجغرافية والثقافية والفنية)، على أن يكون التسجيل قبل الموعد بأسبوع فى إدارة الأنشطة الطلابية بكل مدينة.

وتجرى المسابقات فى قاعة المصريين فى صالة المشاهدة بمدينة الطلبة بين السرايات، فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

كما سيتم تنظيم مسابقة بحوث عن المشروعات القومية الجديدة اذكر نبذة مختصرة عن 10 مشاريع قومية جديدة مع الكتابة عن مشروع منهم بالتفصيل موضحا الموقع - الساحة - المبانى والبنية التحتية - التكلفة المالية - الغرض - والعائد الاقتصادى والاجتماعى التقديم، على أن يتم تسليم النسخة الورقية لا تقل عن 20 صفحة أو نسخة على سى دى للبحث والعرض التقديمى للبحث (باوربوينت) وألا يزيد عن 5 دقائق منسوخ على سى دى أمام لجنة التحكيم، وتعقد المسابقة بعد الظهر فى قاعة المصريين فى صالة المشاهدة، بمدينة الطلبة بين السرايات.

وسيكون مواعيد المسابقات 24 مارس - الثلاثاء 7 أبريل - الثلاثاء 21 أبريل .وحددت الجامعة الجوائز لكل مسابقة حيث يفوز مركز أول 500 ج - مركز ثانى 4000 ج - مركز ثالث 300 ج - مركز وابيع 200 ج - مركز خامس 100 جنيه .

واشترطت الجامعة أنه غير مسموح تكرار الاشتراك فى أى مسابقة. ومن المقرر أن تنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول مطلع شهر فبراير على أن تبدأ الجامعات المصرية الفصل الدراسى الثانى فى 8 فبراير، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات .


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