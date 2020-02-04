تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 821 مليون جنيه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بمركز ومدينه ديرب نجم، بتكلفة 821 مليون جنيه لتوفير صرف صحى أمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أضاف محافظ الشرقية، أن المشروعات الجارى تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه 16 قرية بمركز ديرب نجم، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات ، وشدد على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد.

أوضح المهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات صرف الصحى بمدينه ديرب نجم تشتمل على إنشاء محطات رفع ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة 821 مليون جنيه، لخدمة 16 قريه بمركز ديرب نجم، وهى "بهنيا - كفر الجنيدى - صفط زريق - القطايع - عزبة شمرزة - عزبة فردان ابو هاشم - ابو عيد - صهبرة - منشأة صفوت - تل القاضى - دبيج - الميساه - منشأة كشك - اكوه - كفر الباشا - عزبة أبو غربية" ، مشيراً الى انه يتم التنسيق مع كافه الجهات المعنية للإنتهاء من كافة الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمنى المحدد مع تقديم افضل خدمه بأفضل جوده لأبناء المحافظة.

يذكر أن محافظة الشرقية، اعلنت فى وقت سابق أن المحافظة تسير بمعدلات أداء منتظمة طبقاً لخطة الدولة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى حيث من المقرر بنهاية 2022 م الإنتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحى لـ 65 % من قرى المحافظة لتقديم مشروع صرف صحى آمن يحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، مؤكداً أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء جديد وتوسعات لعدد من محطات معالجة ورفع وخطوط إنحدار و شبكات صرف صحى بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 مليار جنيه .