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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:48 م
خالد صلاح
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بريطانيا تدعو مواطنيها المتواجدين فى الصين لمغادرتها

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:46 م
بريطانيا تدعو مواطنيها المتواجدين فى الصين لمغادرتها الصين تكافح فيروس كورونا
هند المغربي

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دعت بريطانيا مواطنيها المتواجدين فى الصين لمغادرتها على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد وسقوط عدد من القتلى والمصابين وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها .

 

يذكر أن الفيروس تسبب حتى اليوم فى قتل 425 شخصا فى الصين، وشخص واحد فى كل من الفلبين وهونج كونج. وتأكدت 20 ألف حالة إصابة، منها 180 على الأقل خارج الصين.

وأعلنت الحكومة الصينية، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فى إقليم هوبى بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالى إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

 

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس فى خوبى، بؤرة تفشى المرض، ليصل العدد الإجمالى للمصابين فى الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين فى الصين إلى 19967 مصابا فى سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات فى العالم نحو 20155 شخصا.


كورونا

بريطانيا

الصين

فيروس كورونا

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