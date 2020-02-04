بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

السويس – فريق المحافظات

ينشر "اليوم السابع"، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، بمحافظة السويس، بعد قيام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باعتمادها بنسبة نجاح 81.2%، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وسلمي الشاعر، مدير عام التربية والتعليم.

وأشاد "صقر"، بالمنظومة التعليمية بالسويس والمجهود المبذول من القيادات التعليمية في الارتقاء بالتعليم بالمحافظة والنتيجة المشرفة والالتزام بالمراقبة والتصحيح والمتابعة المستمرة التى أثمرت عن ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى.

وقدم محافظ السويس التهنئة إلى طلاب السويس لنجاحهم، مطالبًا الاستمرار في النجاح والتفوق والالتحاق بكليات القمة ورفع اسم السويس عاليًا.

يذكر أنه قد تقدم لأداء الامتحان بالمدارس الإعدادية هذا العام 10183 طالب وطالبة بعدد 95 مدرسة إعدادية عامة رسمية وخاصة وبلغت نسبة نجاح 81.2 %.

حضر اعتماد النتيجة كل من أشرف السروي، مدير عام التعليم العام وإبراهيم عطا، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

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يذكر أنه قد تقدم لأداء الامتحان بالمدارس الإعدادية هذا العام 10183 طالب وطالبة بعدد 95 مدرسة إعدادية عامة رسمية وخاصة وبلغت نسبة نجاح 81.2 %.

وكان تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بحى الأربعين.

وفى الجولة أشاد "صقر" بنظام اللجنة وسير الامتحانات، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات للجان الامتحانات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمدارس بالداخل والخارج.