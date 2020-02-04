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بابا الفاتيكان: آمل أن يعتمد الإعلام مبادئ "الأخوة الإنسانية" ويعملوا على نشرها

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:51 م
بابا الفاتيكان: آمل أن يعتمد الإعلام مبادئ "الأخوة الإنسانية" ويعملوا على نشرها بابا الفاتيكان
رسالة أبوظبى إيمان حنا - لؤى على

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إيمان-حنا---لؤى-على

قال قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال الاحتفال بذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، عبر رسالة مسجلة بالفيديو: "اقدم التقدير للدعم الذى تقدمة دولة الإمارات من أجل تفعيل عمل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التى تمكنت فى فترة وجيزة من بناء شراكات قوية مع المؤسسات الدولية وتعمل من أجل خلق مناخ مناسب لتحقيق قيم الأخوة وترسيخها.

 

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان البابا فرانسيس


 

وأضاف قداسته عبر كلمة مسجلة بالفيديو: "أعتز أنا وأخى فضيلة الإمام الطيب بجائزة الأخوة دعما لمبادرات وجهود تحقيق الأخوة الإنسانية وتشجيعا لرواد التسامح والتعايش، ويسرنى أن أشارككم فى تقديم هذه الجائزة للعالم كواحدة من أهم الجوائز العالمية لتسليط الصوء على النماذج المشرفة" .

 

وجه البابا تقديره للتجمع الإعلامى والذى يمثل خطوة عملية هامة لتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية فى الإعلام العربى ليقوموا بدور جليل للإنسانية، وأأمل أن يعتمد الإعلام العربى هذه المبادئ.

 

ومن جهة أخرى استقبل الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية بدولة الإمارات، القيادات الدينينة وعدد من الشخصيات المشاركة فى الاحتفال بالذكرى الاولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية؛ كما شارك فى الاحتفالية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وعدد من القيادات والشخصيات العامة .

 

وأعلن اليوم بنود مدونة العمل الإعلام من اجل الأخوة الإنساتية، وتأتى المبادئ الجديدة تأسيساً على ما ارتكزت عليه مواثيق الشرف الإعلامية والمهنية التي وضعتها الهيئات والاتحادات والمؤسسات الإعلامية في العالم، وإيماناً من أبناء المجتمع الإعلامى والصحفى فى العالم العربى بأخوة الإنسان لأخيه؛ ودعماً لثقافة التنظيم المهني الذاتي للجماعات المهنية.

 

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين الدكتور سلطان الرميثى؛ فى إعلانه لتلك المبادئ: إننا نؤكد نحن الموقعون على هذه مدونة باعتبارها ميثاقاً مهنياً وأخلاقياً للممارسات الإعلامية في كل ما يخص القضايا الإنسانية، على أهمية العمل على نشر ثقافة الأخوة الإنسانية، والاستفادة من الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام لتشكيل الوعي لدى عموم الناس، بما لا يتسبب في تأجيج مشاعر التمييز والعنصرية والطائفية والكراهية بين البشر؛ لذلك اجتمعنا فى أرض التسامح بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يومي الثالث والرابع من فبراير  2020، بدعوة كريمة من مجلس حكماء المسلمين، وفياعتبارنا أننا أصبحنا نواجه اليوم العديد من الممارسات الإعلامية التي ينتهجها  البعض بقصد أو بدون قصد؛ فتخلق حالة من إثارة النزعات غير الأخلاقية بين البشر، وتعمل على تأجيج الفتنة والكراهية والتمييز، وتكرس الابتعاد عن المعايير الأخلاقية والقانونية، ومخالفة الهدف الرئيس للرسالة الإعلامية كعامل مؤثر بالإيجاب في المجتمعات.

 

 


وثيقة الاخوة الانسانية

احتفالية الاخوة

عبدالله بن زايد

ابوظبى

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