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خالد صلاح
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الولايات المتحدة تسجل ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:21 ص
الولايات المتحدة تسجل ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر صورة أرشيفية
أ ش أ

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 سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعى البلاد للحد من تفشى المرض.

ونقل موقع المركز الوطنى للتحصين وأمراض الجهاز التنفسى على الإنترنت عن رئيسته نانسى ميسونير: "هذه هى الحالة الثانية التى ينتقل فيها المرض من شخص إلى آخر فى الولايات المتحدة ونتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر وسط القريبين من المرضى."

وأشارت إلى أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ 11 شخصا.

وحول تعليق دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ممن زاروا الصين خلال 14 يوما مضت، قالت إنه يستثنى من هذا القرار أفراد أسر المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصفة قانونية فى الولايات المتحدة، لكن سيتم إيداعهم الحجر الصحى لمدة 14 يوما إذا زاروا مدينة ووهان أو إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس.

وسيتم توجيه الركاب من الصين إلى 11 مطارا أمريكيا لإجراء الفحوصات الطبية وحال ظهور على أى منهم أعراض الإصابة بالفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين الأمريكيين أو الذين يشملهم الإعفاء سيخضعون لتقييم طبى ولن يسمح لهم باستكمال رحلاتهم.

وسيتم توجيه رحلات موظفى الحكومة الأمريكية الذين تقوم وزارة الخارجية بإجلائهم إلى قواعد عسكرية. وسيتم وضعهم فى حجر صحى لمدة 14 يوما من مغادرتهم ووهان.

وسيتم السماح لمن لم تظهر عليه أعراض الإصابة باستكمال رحلته إلى وجهته النهائية لكن سيطلب منه البقاء فى منزله بقدر الإمكان ومراقبة حالته الصحية على مدى 14 يوما أيضا.

وأعلنت السلطات عن خمس إصابات جديدة إحداها فى ولاية ماساتشوستس وأربع فى كاليفورنيا.

 


الولايات المتحدة

أمريكا

كورونا

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض

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