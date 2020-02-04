"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

"النقل الثقيل" أصبح بمثابة شبحًا يهدد الأرواح على الطرق، بينما يسير العشرات فى رعب تام من لقاء سيارة نقل معلقين على عبورها بجوارهم "ابعد عنه مش هيشوفك" هكذا تكون الجملة المعتادة، ولكن وزارة الداخلية متمثلة فى إدارة المرور وضعت ضوابط لسير النقل الثقيل على الطرق وحددت ساعات معينة للالتزام بها، ولكن الكثير يخالف ذلك، ولكن حين الإمساك به يعاقب أقصى عقوبة على فعلته.



وواصلت وزارة الداخلية جهودها فى تفعيل قواعد ونظم المرور حرصاً على سلامة المواطنين، حيث بدأت الإدارة العامة للمرور فى إعادة تنظيم سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى، والبدء فى وضع اللوحات الإرشادية على الطريق، فى ضوء توجيهات اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، للأجهزة الأمنية المعنية بمواجهة حوادث الطرق وإيجاد الحلول لتدارك السلبيات التى تتسبب فى وقوعها، وما يسفر عنها من حدوث خسائر بشرية ومادية، وفى إطار تنظيم حركة سير سيارات النقل والنقل الثقيل على الطرق.



وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى سيارات النقل الالتزام بتعليمات السير على الطريق الدائرى، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بإعادة تنظيم سير سيارات النقل بالطريق الدائرى، وذلك على النحو التالى:

- منع مرور سيارات النقل من حمولة (5) أطنان والنقل الثقيل بمقطورة من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً فى المنطقة المحصورة من مطلع محور المريويطة الجديدة فى الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين (اتجاه الشرق).

- يسمح بالمرور بتلك المنطقة من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

- يسمح مرور سيارات النقل والنقل الثقيل على مدار 24 ساعة فى المنطقة ما بين مطلعى محور المريوطية الجديد مروراً بصفط اللبن وأعلى المحور وأعلى الزراعى (اتجاه الغرب) وحتى الوصول لمدخل محور الفرق سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين.



وعززت الإدارة العامة للمرور الطريق الدائرى بعددٍ من اللافتات الإرشادية لتوجيه قائدى سيارات النقل الثقيل إلى المسارات البديلة قبل مناطق المنع والتحويلات بمسافات كافية، وجارى العمل على الإنتهاء من تركيب باقى اللافتات الإرشادية، مع الاستمرار فى تعيين الخدمات المرورية بمناطق المنع والتحويلات لإرشاد قائدى سيارات النقل الثقيل للمسارات البديلة.



وأهابت وزارة الداخلية بقائدى السيارات بضرورة الالتزام بقواعد ونظم المرور والإشارات الضوئية المرورية الإلزامية والإرشادية بالشوارع والمحاور الرئيسية والميادين وبالسرعات المقررة على الطرق وفحص السيارات قبل القيادة للحد من وقوع الحوادث المرورية، حرصاً على سلامتهم وسلامة الغير من قائدى السيارات والمارة.