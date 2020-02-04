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القومى للمرأة يشكر الرئيس بعد التصديق على تعديل مادة النفقة بقانون العقوبات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:26 م
القومى للمرأة يشكر الرئيس بعد التصديق على تعديل مادة النفقة بقانون العقوبات الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وباسم المرأة المصرية بالشكر والتقدير  إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتصديقه على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة القومى للمرأة ، عن بالغ فخرها واعتزازها بدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وتقديره لما تواجهه المرأة من معاناة كبيرة داخل أروقة المحاكم، مما يعكس إيمانه الشديد وقناعته بقضايا المرأة وبدورها الفعال فى المجتمع  ، كما يؤكد سعى الدولة الحثيث لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

ونص التعديل، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار لمجلس النواب بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 293، حيث نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة أو مسكن، وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه، لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز خمسه ألاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.


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