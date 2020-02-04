بغداد (أ ش أ)

قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، وقال مجلس القضاء الأعلى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الإرهابية منذ عام 2004"، لافتا إلى أن المدان عمل على تطوير الأسلحة والمساهمة في تفخيخ السيارات، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابى في مدينة الفلوجة.

وأضاف أن الإرهابي انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، وقام بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته.

وكان التحالف الدولى لمواجهة تنظيم داعش، أعلن أمس الاثنين، استمرار العمل ضد تهديد داعش فى جميع أنحاء العالم بناءً على طلب أو موافقة مسبقة من البلد أو الدولة التى يوجد فيها فرع أو شبكة للتنظيم، محذرين من عودة ظهوره في العراق وسوريا، وقال التحالف الدولي- في بيان صادر عن المديرين السياسيين للتحالف ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه بدعوة من وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود، اجتمع اليوم في كوبنهاجن المدراء السياسيون للمجموعة المصغرة في التحالف الدولي لهزيمة داعش ، للتأكيد مجدداً على عزمنا المشترك على مواصلة القتال في العراق وسوريا ضد داعش، مؤكدا على تهيئة الظروف لتحقيق نصر دائم ضد الجماعة الإرهابية من خلال جهد دائم ومتعدد الجوانب".

وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تحت أي ظرف من الظروف.

كما أكد البيان، ضرورة الاستمرار في زيادة مختلف أشكال المساعدة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة في العراق، وأن يظل التحالف ملتزماً بالعمل مع الحكومة والشعب العراقي لبناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة مع الاحترام الكامل للسيادة العراقية .. وأضاف " سنواصل الحوار الوثيق مع الحكومة العراقية حول التدابير المناسبة لتكييف الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية لهزيمة داعش" .