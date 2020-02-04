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"القابضة" :شركة كيما تعمل بنسبة 100% وخطة لتطوير المصنع القديم

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:00 ص
"القابضة" :شركة كيما تعمل بنسبة 100% وخطة لتطوير المصنع القديم عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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 كشف عماد الدين مصطفى،  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن شركة كيما تعمل حاليا بنسبة 100% من الطاقة التصميمة لها .

 وتحولت شركة كيما من شركة صدر لها قرار من الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس وزراء عام 2003 بإغلاقها بسبب الخسائر المتراكمة وعدم جدوى تشغيلها الى شركة تستهدف تحقيق أرباح من بعد الخسائر المتراكمة بالاستمرارية في الإنتاج والتشغيل واستطاعت الشركة القابضة ضخ استثمارات بها بنحو 11.6 مليار جنيه (قبل تحرير سعر الصرف) لإنشاء مصنع جديد بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تصنيع اليوريا والامونيا، ومن المتوقع ان تصل مبيعات الشركة خلال العام القادم الى حوالي 4.5 مليار جنيه تزيد تدريجياً لتصل الى حوالي 6 مليار جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك، ناتج عن وصول الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 800 ألف طن سنوياً.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ " اليوم السابع" ، أن الشركة تم إدراجها على قائمة افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الفترة المقبلة ،لافتا أنه جارى أيضا التفاوض مع شركة تكنومنت الايطالية التى نفذت مشروع كيما 2 ، لتنفيذ خطة تحديث وتطوير المصنع القديم بشركة كيما ، وإنشاء وحدة حامض جديدة تتكلف نحو 150 مليون دولار .

وتوقع رئيس القابضة الكيماوية أن تنتهى المفاوضات بنهاية الشهر الجارى ، بحيث يتم البدء فورا فى تنفيذ مشروع التطوير الجديد، والذى يتلاءم مع أعلى مواصفات البيئة ، موضحا إنه سيتم التمويل من الشركة القابضة الكيماوية ومن البنوك .

 

 


القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

عماد الدين مصطفى

شركة كيما

شركة تكنومنت الايطالية

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