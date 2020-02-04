السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران وجميع الشركات التابعة له

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجى، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إدارى ثابت للتطوير والتحديث والتنمية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.



السيسى ووزير الطيران



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى والشركات التابعة للوزارة.

وأوضح وزير الطيران المدنى أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى تتمثل فى رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية، حيث عرض فى هذا الإطار جهود إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، خاصةً من خلال الارتقاء بالبنية المعلوماتية بها، وكذا تطوير العنصر البشرى وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي.

وتطرق الوزير فى ذات السياق إلى خطة المشروعات المستقبلية للوزارة لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات، وتطوير نظم الملاحة، والتحسين المستمر فى أداء الخدمات، وكذا تطوير مطارى سفنكس وبرج العرب، فضلاً عن التحديث الشامل لمطار القاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض مشروع تحديث نظم المراقبة الجوية بجميع المطارات، وخطة تطوير قرية البضائع، وكذا أنشطة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إلى جانب استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.