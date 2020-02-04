السياحة لـ"الغرف السياحية": عقوبات صارمة لمن يتعامل مع كيانات غير مرخصة

كتبت آمال رسلان

خاطبت وزارة السياحة والأثار قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، الاتحاد المصرى للغرف السياحية لإبلاغه بضرورة التعميم على جميع المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة المصرية من خلال الاتحاد المصرى للغرف السياحية بحظر التعامل مع الكيانات الغير مرخصة من وزارة السياحة أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، ومن يتعامل مع تلك الكيانات سيتعرض صاحب المنشأة إلى إجراءات عقابية صارمة.

وأشاد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية بالقرار، خاصة أن الكيانات المرخصة من قبل وزارة السياحة تخضع كافة أنشطتها للرقابة من قبل الجهات المعنية سواء من السياحة أو الصحة أو البيئة أو الطب البيطرى، لافتا إلى أنه يأتى تتويجاً للجهود التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية مع الجهات الرقابية ، والأجهزة المعنية ، بضرورة الحد ووقف تعامل القطاع السياحي وخاصة الشركات السياحية، مع مطاعم ومنشآت سياحية محلية وغير مرخصة ، مما يهدد استثمارات هذه المنشآت ويؤثر على تشغيلها، فضلاً عن الأثار السلبية الناجمة عن هذا التعامل وتهديد صحة وسلامة السائحين الوافدين حالة تعرضهم لأية مخاطر نتيجة تناولهم لأطعمة وأغذية غير آمنة .

وأشار المصرى ، إلى أنه خلال اللقاءات المتعددة والاجتماعات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، مع المسئولين بالحكومة والأجهزة الرقابية ، تم توضيح المخاطر من جراء الممارسات الخاطئة التى تقوم بها بعض الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، من توجيه الفوج السياحى لمطاعم ومنشآت ترفع لافتة السياحة، ولا تخضع ولا تطبق المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية والسياحية فى تقديمها للغذاء المقدم لأفواجها ، إلى جانب عدم حصول الدولة على ما تستحقه من رسوم ضرائب نتيجة لهذا النشاط غير الخاضع للإشراف الرسمى .

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة سبق وأن خاطبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، بضرورة التنبيه على أعضائها بأهمية قصر تعاملها فى تناول الوجبات للأفواج السياحية على أعضاء غرفة المنشآت السياحية الذين تتصدر منشآتهم شعار الغرفة ودرجة نجوميتها ، وكذلك ترخيص وزارة السياحة ، حفاظاً على أمن وسلامة وصحة السائحين الوافدين ، وقبلها سمعة المقصد السياحى المصرى حالة تعرض أحد السائحين لحالات مرضية نتيجة لتناولهم أطعمة لا تتوافر بها معايير صحة وسلامة الغذاء الآمن والتى تتميز به المنشآت السياحية الخاضعة والمطبقة لهذه المعايير.



