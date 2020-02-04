السعودية توقع اتفاقا لبناء مقر لصندوق يتبع مجموعة على بابا الصينية بالرياض

رويترز

قال وزير الثقافة السعودي ، اليوم الثلاثاء ، إن السعودية وقعت اتفاقا مع صندوق على صلة بمجموعة علي بابا الصينية لتأسيس مقر جديد للصندوق في "المدينة الإعلامية" بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف الوزير بدر بن عبد الله بن فرحان على تويتر أنه وقع الاتفاق مع "جيري لي العضو المنتدب لصندوق إي.دبليو.تي.بي الاستثماري وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا".

وتابع قائلا "خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم".

تبذل السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، جهودا لجذب شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وأمازون بهدف تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

وقال الوزير إنه اتفق كذلك على إنشاء مقر جديد لمجموعة إم.بي.سي الإعلامية ومركز جديد لشبكة قناتي العربية والحدث المملوكتين للمجموعة.

وأورد التلفزيون السعودي أن المدينة الإعلامية ستقام في منطقة السفارات بالرياض.