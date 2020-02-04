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الإعدام والمؤبد لـ 4 متهمين قتلوا مزارعين بسبب خصومة ثأرية بقنا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:25 م
الإعدام والمؤبد لـ 4 متهمين قتلوا مزارعين بسبب خصومة ثأرية بقنا حبل مشنقة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسنى محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيرى ، وأسامة الأمير، 4 متهمين بالإعدام والمؤبد، لاتهامهم بقتل مزارعين، بسبب خلافات ثأرية بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت.

تعود أحداث القضية إلى 22 سبتمبر 2017 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "خليل.ع.ا" ، و " صادق.ع.ص "، و " خالد.ف.ص "، و " مرزوق.ع.ص "، تهمة قتل محمد عبدالنعيم عبدالحكيم، وجابر عبدالمبدى محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف منزل المجنى عليه أحمد عبدالمبدى محمد.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة وطلقات نارية، واطلاق أعيرة نارية داخل قرية، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي" الخطبة والجوالين" المنتمين لعائلة الجبارنة، بقرية الكرنك.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 19827 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3363 لسنة 2017 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات التى عاقبت المتهم الأول بالإعدام شنقًا وباقى المتهمين بالسجن المؤبد.

فى سياق أخر أصيب مفتش الأمن العام ومجند، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة الشرطة 2كبينة فى غرفة الكارتة، عند طريق الكيلو 20 قنا - سوهاج.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا إخطارًا، من الدكتور بدوى سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بإصابة العميد ماهر صبرى أحمد، 48عامًا، مفتش الأمن العام، اشتباه كسر بالعمود الفقري، والمجند طارق جمال أحمد، 27 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، فى حادث تصادم سيارة الشرطة 2كبينة فى غرفة الكارتة، عند طريق الكيلو 20 قنا - سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 


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