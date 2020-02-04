إنشاء مراسى سياحية والترويج لزيارة اليوم الواحد مقترحات تنشيط السياحة ببورسعيد

استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لوضع خطة لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة وجذب عدد أكبر من السائحين إليها.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية والتى يمكن استغلالها لوضع منظومة عمل لتنشيط حركة السياحة خاصة فى ظل ما تقوم به المحافظة من أعمال لتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير المقومات السياحية بها، وتطوير ورفع كفاءة وافتتاح محطة القطار، كما تم مناقشة دراسة عمل مراسى سياحية لليخوت والترويج لزيارة اليوم الواحد.

كما تمً مناقشة أعمال مشروع إعادة إنشاء متحف بورسعيد القومى المطل علي مدخل القناة ببورسعيد وما يمثلة من أهمية كبيرة من تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة، بالإضافة إلى دراسة إمكانيه تفعيل وتنشيط سياحة اليوم الواحد لتفقد معالم وأسواق مدينة بورسعيد علاوة على تنشيط سياحة الموتمرات، والتى اكتسبت فيها محافظة بورسعيد خبرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية.

كما تناول اللقاء آيضا إمكانية عقد لقاء موسع بمدينة بورسعيد مع المستثمرين السياحيين والشركات المتخصصة فى هذا المجال لتنشيط ودعم الحركة السياحة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد تذخر بالعديد من المعالم السياحية منها المتحف الحربى، وفنار بورسعيد، وعدد كبير من الكنائس مثل كنيسة سانت اوچيني، والمسجد العباسى، ومسجد السلام ولطفى شبارة والكنيسة الكائدرائية، بالإضافة إلى منطقة تنيس والفرما الآثرية .