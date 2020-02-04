سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء مراسى سياحية والترويج لزيارة اليوم الواحد مقترحات تنشيط السياحة ببورسعيد

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:05 م
إنشاء مراسى سياحية والترويج لزيارة اليوم الواحد مقترحات تنشيط السياحة ببورسعيد وزير السياحة والآثار ومحافظ بورسعيد
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لوضع خطة  لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة وجذب عدد أكبر من السائحين إليها. 
 
وخلال اللقاء استعرض المحافظ ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية والتى يمكن استغلالها لوضع منظومة عمل لتنشيط حركة السياحة خاصة فى ظل ما تقوم به المحافظة من أعمال لتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير المقومات السياحية بها، وتطوير ورفع كفاءة وافتتاح محطة القطار، كما تم مناقشة دراسة عمل مراسى سياحية لليخوت والترويج لزيارة اليوم الواحد. 
 
كما تمً مناقشة أعمال مشروع إعادة إنشاء متحف بورسعيد القومى المطل علي مدخل القناة ببورسعيد وما يمثلة من أهمية كبيرة من تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة، بالإضافة إلى دراسة إمكانيه تفعيل وتنشيط سياحة اليوم الواحد لتفقد معالم وأسواق مدينة بورسعيد علاوة على تنشيط سياحة الموتمرات، والتى اكتسبت فيها محافظة بورسعيد خبرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية.
 
كما تناول اللقاء آيضا إمكانية عقد لقاء موسع بمدينة بورسعيد مع المستثمرين السياحيين والشركات المتخصصة فى هذا المجال لتنشيط ودعم الحركة السياحة بالمحافظة.
 
جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد تذخر بالعديد من المعالم السياحية منها المتحف الحربى، وفنار بورسعيد، وعدد كبير من الكنائس مثل كنيسة سانت اوچيني، والمسجد العباسى، ومسجد السلام ولطفى شبارة والكنيسة الكائدرائية، بالإضافة إلى منطقة تنيس والفرما الآثرية .
 
 
 
 
 
 
 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

بورسعيد

خالد العنانى

وزارة السياحة والآثار

تنشيط السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة والآثار يصدر 41 قرار بإيقاف جزئى وكلى لشركات السياحة

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:26 م

صور.. وزارة السياحة والاثار تٌنهى 95 % من مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون

الأحد، 02 فبراير 2020 07:41 م

وزير السياحة والآثار لليوم السابع: السياحة قضية قومية والدولة بكامل أركانها تجتمع من أجل دعمها.. خالد العنانى: المتحف المصرى الكبير شعار الحملة الترويجية لمصر.. وملوك ورؤساء العالم مدعوون لحفل الافتتاح

الأحد، 02 فبراير 2020 06:00 م

وزير السياحة يٌعيد تشكيل اللجنة العليا لـ " الحج والعمرة "

الجمعة، 31 يناير 2020 06:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة