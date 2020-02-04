أقوى من المرض.. تعرف على قصة الحاجة سومة "قاهرة السرطان" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بطلة جديدة من أبطال محاربة السرطان بمحافظة الأقصر، وهى الحاجة سومة محمد حسين الشهيرة بـ"قاهرة السرطان" والتى انضمت خلال الفترة الماضية لسلسلة المتعافين من السرطان بعد إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال الثدى بعد إصابتها بورم خبيث، وتلقت جرعات العلاج الإشعاعى لفترة بعد العلاج، وتتابع حالياً كل فترة مع الأطباء حالتها.

وتروى الحاجة "سومة محمد حسين" ابنة الصعيد قصتها والتى بدأت بأنها كانت مريضة بالغدد اللبنية وظلت تتعالج حوالى 10 سنوات من تلك الغدد، وتطور الأمر بعد سنوات العلاج إلى ورم خبيث فى الثدى، وتم بعد فترة من تلقى العلاج استئصال الثدى فى عملية ناجحة قائلة:- "ثقتنا بالله هى العامل الرئيسى فى العلاج وكنت أقوى من المرض الحمد لله وربنا شفانى، وكنت أتحلى بـ3 فضائل أساسية فى فترة علاجى وهى القوة والإرادة والإيمان".

وأضافت قاهرة السرطان: "تم عرضى على عدد من الأطباء للفحوصات بعد العملية بالإشاعات والتحاليل وغيرها من الإجراءات الطبية التى تتم بعد عملية استئصال الثدى، والحمد لله الدكاترة قرروا إنى ماخدش كيماوى وتقرر الحصول على عدد من جلسات العلاج الإشعاعى لعدة شهور حتى أنهيتها تماماً بفضل الله، والذى ساندنى فى تلك الفترة دعم الأطباء وفريق التمريض وطريقة تعاملهم مع المرضى بصورة يومية، وأنا "عندى السكر وعندى الضغط لكن الحمد لله متفائلة دايماً وعندى ثقة فى الله وكل اللى حواليا اللى بيدعموني".

وتابعت:" أعالج بالمجان فى الصعيد بدلاً من الاضطرار للسفر للقاهرة لعدة ساعات لتلقى العلاج، ووكل العاملين بالمستشفى من موظفين وممرضين وموظفين يخدمون المرضى بكل حب".