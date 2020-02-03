هبوط أرضى على طريق القاهرة -الإسكندرية الزراعى فى المنوفية

المنوفية -محمد فتحى

تعرض الطريق الزراعى السريع، القاهرة - الاسكندرية الز اعى منذ قليل، لهبوط أرضى، على اتجاه القاهرة، أمام مزلقان قرية طنبشا التابعة لمركز ومدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، وتم غلق الطريق، وجار رفع الإشغالات لفتح الطريق.

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع إخطارًا من مركز الشرطة بحدوث هبوط أرضى على الطريق الزراعى السريع، أمام مدخل قرية طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى غلق جزئى للطريق.

ويذكر أن طريق الكيلو 68 يمر من أسفله ترعة، مما أدى إلى اتساع عنق الهبوط، حيث "بلغ 3.5 متر"، وأدى إلى غلق جزء كبير من الطريق، وجار الإصلاح من خلال هيئة الطرق والكباري، ورفع الإشغالات من خلال الوحدة المحلية لسرعة فتح الطريق.

وعلى الفور انتقل المحاسب محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إلى مكان الهبوط وجارى التعامل معه لإعادة الطريق وفتحت مرة أخرى .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ،قد وافق على إطلاق إسم الشهيد عبد العزيز عبد الرحمن عاشور علي مدرسة زاوية بمم للتعليم الأساسى بمركز تلا، وإطلاق اسم الشهيد عادل فرج محمد سرحان على مدرسة كفور الرمل الإبتدائية التابعة لمركز قويسنا من شهداء حرب أكتوبر تخليداً لذكراهم وما قدموه من تضحيات ،جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص مبني السنترال القديم بناحية كفر طبلوها على مساحة 96.57 م2 لصالح الجمعية الزراعية بالناحية المذكورة، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 453.38 م2 بحوض البستان زمام سمان لإحلال وتجديد وتوسعة المسجد الكبير بقرية سمان التابعة للوحدة المحلية بكفر الخضرة بمركز الباجور.

ووافق المجلس علي تخصيص غرفة بمبني الوحدة المحلية بكفر هلال علي مساحة 15.4 م2 أملاك دولة بالقطعة رقم 95 بحوض العقر الشرقي داير الناحية رقم 8 وذلك لتوسعة مكتب بريد كفر هلال، والموافقة علي فصل عزبة عبد الجليل التابعة للوحدة المحلية بأبو مشهور وضمها للوحدة المحلية بجنزور التابعة لمركز ومدينة بركة السبع وذلك لتيسير أداء الخدمة للمواطنين، كما تمت الموافقة علي إطلاق اسم الشهيد عمر مجدى عبد الونيس على مدرسة دروة الجديدة للتعليم الأساسى التابعة لمركزومدينة أشمون وذلك تخليداً لذكراه.