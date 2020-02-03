من هو المؤرخ التركى الذى كرمه "ماكرون" لمناكفة "أردوغان"؟

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الأرمنية فى مصر، إن المؤرخ التركي تانر اكتشام، الذى كرمه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمناكفة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، هو مؤلف كتاب "أوامر القتل"، الذى يتحدث فيه عن وقائع إبادة الأرمن التى تورطت فيها السلطات العثمانية فى عام 1915 ، ويكشف فيه المجازر التى ارتكبتها الحكومة العثمانية حينها ضد الأرمنيين والجرائم ضد الإنسانية التى شنتها تركيا ضد الأرمن منذ أكثر من 100 عام.

وقال الدكتور أرمن مظلوميان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث الجادة مثل كتاب "أوامر القتل" للمؤرخ التركي تانر اكتشام في موضوع الإبادة، يكون هدفه أولًا إحقاق الحق والعدالة و إبرازها بالوثائق، متابعا: حتى يومنا هذا تقوم الحكومات التركية المتعاقبة بإخفاء الوثائق و تدميرها و تعمل علي وصم و التشكيك في الوثائق الموجودة بالمزورة.

وأشار رئيس الهيئة الأرمنية فى مصر، إلى أن أهمية هذا الكتاب أنه يأتي من النخبة التركية والتي تحاول إبراز حقيقة ما قام به اجدادهم والتصالح مع ماضيهم الأليم ثانيا زيادة درجة الوعي عند الناس، تجنبا لتكرارها.

وفى وقت سابق أكد الدكتور أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الأرمنية فى مصر، أن العالم لن يغلق ملف إبادة العثمانيين للأرمن، مشيرا إلى أن خطر الإبادة لا يزال قائما حتى يومنا هذا بعد مرور 105 أعوام على واقعة إبادة الأرمن، وإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة شرعة تجريم الإبادة قبل 70 عاما، وهو ما يؤكد بشاعة الجريمة التى ارتكبتها تركيا ضد الأرمنيين خلال الحرب العالمية الأولى.

وأشار الدكتور أرمن مظلوميان، إلى أن تكرار عمليات الإبادة يظهر أن العالم لم يتعلم من التجارب السابقة في هذا المجال، موضحا أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للمؤرخ التركي تانير أكشام، وهو مؤرخ الإبادة الأرمنية يأتي لإثبات فشل سياسة الإنكار التركية للإبادة الأرمنية على مدى 105 عاما، و محاربة خطاب الكراهية، لأن زيادة في قوة خطاب الكراهية وانتشاره عالميا يهدد القيم الديموقراطية والاستقرار الاجتماعي والسلام.