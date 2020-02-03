سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س وج.. ما هى الخصية المهاجرة أو المعلقة وأعراضها وطرق العلاج

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:00 ص
س وج.. ما هى الخصية المهاجرة أو المعلقة وأعراضها وطرق العلاج الخصية المهاجرة أو المعلقة - أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الخصية المهاجرة أو الهاجرة مرض يتعرض للإصابة به بعض الرجال، وللتعرف أكثر عليه عليك قراءة الأسطر القادمة وفقا لموقع "medicalnewstoday"، والذى يقدم الأعراض وطرق العلاج.

ما هى الخصية المهاجرة أو المعلقة؟

الخصية المهاجرة مشكلة يتعرض لها بعض الأطفال عند الولادة، فعند الولادة يتعرضون لعدم نزول الخصية أو الخصيتين إلي كيس الصفن، وهذا الأمر يتعرض له بعض الأطفال نظرا للولادة المبكرة، ولكن سرعان ما يتعرض الطفل خلال الشهر الأول من الولادة لنزولها للمكان المخصص لها.

ما هي الخصية المهاجرة
ما هي الخصية المهاجرة

 

ما هي أعراض الخصية المهاجرة أو المعلقة؟

هناك بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها، ومنها:

- أول الأعراض تتمثل فى عدم رؤية الخصية أو الإحساس بها.

- تعرض الطفل المولود للشعور بالألم والبكاء المتكرر.

ما هى أسباب الخصية المهاجرة أو المعلقة؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالخصية المهاجرة، ومنها:

- العوامل الوراثية لها دور كبير في التعرض للإصابة بالخصية المهاجرة، ففى حالة انتشار تعرض الطفل عند الولادة لهذا الأمر يجب عليك توخي الحذر.

- تعرض الجنين لوزن قليل عند الولادة.

- التعرض للولادة المبكرة تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالخصية المهاجرة.

- فى حالة تعرض الجنين لمشاكل فى النمو فيصبح أكثر عرضة لهذا الأمر.

- تدخين الأم خلال الحمل يزيد من فرص تعرض الجنين للخصية المهاجرة.

اعراض الخصية المهاجرة
أعراض الخصية المهاجرة

ما هى المضاعفات الصحية الناتجة عن الخصية المهاجرة أو المعلقة؟

هناك العديد من المضاعفات الصحية الناتجة عن عدم نزول الخصيتين عند الأطفال، ومنها:

- زيادة فرص الإصابة بسرطان الخصية، وهذا يتسبب في خروج نطاف غير ناضحة، وهنا يجب خضوع الطفل لعملية لإعادة الخصية لمكانها الطبيعي، وتقليل فرص الإصابة بسرطان الخصية.

- يزداد فرص تعرض الشخص في حالة تجاهل  العلاج مبكرا لحدوث مشاكل في الخصوبة، وهذا يتسبب في زيادة تعرض الإصابة بالعقم عند الرجال الناتج عن الخصية المعلق، فيتعرضون لانخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف جودتها، ولذا يجب العلاج.

- زيادة فرص التعرض لالتواء الخصية، أى التواء الحبل المنوي الذي يحمل السائل المنوي من الخصية للعضو الذكري.

ما هو علاج الخصية المهاجرة أو المعلقة؟

طرق العلاج كثيرة، ومن أبرزها رجوع الخصية إلي مكانها الأصلى، ويجب العلاج قبل وصول الطفل لعامه الأول حتى لا يتعرض لأي مضاعفات صحية علي المدي الكبير.

ويكون العلاج هو الجراحة الذي يساهم في تصحيح مكان الخصية المهاجرة، ورجوعها لمكانها الأصلي، ويكون هذا الأمر عندما يبلغ الطفل لـ6 أشهر.

وبعد الخضوع للعملية الجراحية فهناك ضرورة القيام ببعض الفحوصات الطبية وأهمها قياس نسبة الهرمونات بالجسم، وأيضا إجراء إشاعة فوق الصوتية للخصية. وبعد العملية يقوم الطبيب بإعطاء الطفل للعلاج الهرموني الذى يعتمد على حقن مادة النمو.


الخصية المهاجرة

اعراض الخصية المهاجرة

علاج الخصية المهاجرة

اسباب الخصية المهاجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة