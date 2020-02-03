سفير ليبيا لدى النيجر يعلن انشقاقه عن حكومة السراج دعما للجيش الليبى

كتب: أحمد جمعة

أعلن سفير ليبيا لدى دولة النيجر عبد الله بشير، انشقاقه عن حكومة السراج، مشيرا إلى أنه انحاز لشرعية الشعب الليبى وشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية، وأنه يدعم ويبارك انتصارات القوات المسلحة الليبية، وتابع السفير عبد الله بشير، القائم بأعمال سفارة ليبيا فى دولة النيجر، فى بيان مصور، نقلته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية: "نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحاولة شرعنة الغزو الأجنبي لبلادنا الحبيبة وارتهان المجلس الرئاسي إلى قوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا وسلب القرار الوطنى، أعلن دعمي لجيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم".

يأتي ذلك عقب، إعلان صبري بركة القائم بأعمال السفارة الليبية لدي جمهورية غينيا، انشقاقه من حكومة السراج، مطلع الشهر الجاري، واصفا إياها بحكومة الصخيرات، وانضمامه للحكومة الليبية المنبثقة من البرلمان الليبي المنتخب من الشعب.

وقال بركة القائم بأعمال السفارة الليبية لدي جمهورية غينيا: "إن الوطن هو المكان الذي تنكسر فيه الخيانة، وها نحن نري ما تمسي حكومة الصخيرات تستدعي الاستعمار التركي اعتقادا منها أنه ينقذها من غضب الشعب الطالب للحرية والرافض للاستعمار."