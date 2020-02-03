بغداد (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوى المتظاهرين الى سحب فتيل النزاع والخلافات، وقال علاوى فى سلسلة تغريدات على تويتر أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين" :‏لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة بتغيير موازين النظام السياسي، على اثر ذلك استجاب مجموعة من النواب المستقلين إلى مطالب المتظاهرين ، فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت اسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وتم اختيار محمد توفيق علاوي ممثلاً عن المتظاهرين السلميين".

وأضاف " أن خشية الفاسدين من طروحات محمد علاوي لانهاء فسادهم دفعهم للتحرك لاشاعة اجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين". وتابع " انى اوجه نداءً إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات ، لاننا فقط بروح الاخوة والمحبة نستطيع ان ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره ، وبخلافه سنفقد ما تحقق من انجازات عظيمة وسنجر بلدنا الى الهاوية ، ان تخلينا عن روح الاخوة والتعاون واشعنا روح الخلاف والنزاع بيننا ".

يذكر أنه بعد ساعات من إعلان محمد علاوى، رئيس وزراء العراق المكلف، دعوته للحوار مع المتظاهرين العراقيين، اشتعل الشارع العراقى فى ظل تصاعد التظاهرات، حيث ذكر موقع العربية، أن المتظاهرين العراقيين، قطعوا عدداً من الطرق في الناصرية جنوب البلاد، احتجاجاً على تكليف محمد توفيق علاوى رسمياً برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم قطع جسر النصر والحضارات وتقاطع البهو فى الناصرية، وأغلق محتجون جميع الطرق الخارجية المؤدية إلى النجف جنوب البلاد.

وقال موقع العربية، إنه خرج المئات من المتظاهرين العراقيين، فى مدن عراقية عدة، تعبيراً عن رفضهم تكليف علاوى لتأليف الحكومة الجديدة، حيث إنه فى مدينتى الحلة والديوانية، رفع عشرات المتظاهرين شعارات تعتبر أن علاوى هو مرشح الميليشيات الإيرانية وليس الشعب، وقطع عدد من المحتجين بعض الطرق، مؤكدين عزمهم تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية، وكذلك أعلنت ساحة اعتصام السماوة اليوم الأحد، رفضها للتكليف، وأصدر المحتجون بياناً اعتبروا أن علاوى لا تتوفر فيه الشروط الموضوعة من قبل ساحات الاعتصام لأنه مرشح الأحزاب.