وأضاف " أن خشية الفاسدين من طروحات محمد علاوي لانهاء فسادهم دفعهم للتحرك لاشاعة اجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين".

وتابع " انى اوجه نداءً إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات ، لاننا فقط بروح الاخوة والمحبة نستطيع ان ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره ، وبخلافه سنفقد ما تحقق من انجازات عظيمة وسنجر بلدنا الى الهاوية ، ان تخلينا عن روح الاخوة والتعاون واشعنا روح الخلاف والنزاع بيننا ".