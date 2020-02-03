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حمى لاسا.. فيروس قاتل ينافس كورونا فى الانتشار غرب أفريقيا (فيديو)

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:44 م
حمى لاسا.. فيروس قاتل ينافس كورونا فى الانتشار غرب أفريقيا (فيديو) حمى لاسا
كتب ـ شعبان هدية

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عاد فيروس حمى لاسا القاتل من جديد لدولة نيجيريا، وتسبب فى وفاة 41 شخصا وإصابة 258 آخرين حتى الآن.
 
 
وكشفت منظمة الصحة العالمية، طرق الحماية والوقاية من المرض الذى ينتقل عن طريق الحيوانات فى أغلب الأحيان.
 
-           حمى لاسا مرض حيوانى المنشأ، ينتشر عن طريق العدوى من الحيوانات المصابة بها. 
 
-           عدوى فيروسية تنتمى إلى نفس عائلة ماربورج وإيبولا. 
 
-           توفى بسببها 171 شخصًا فى 2018 و 167 خلال 2019 فى نيجيريا وحدها.
 
ـ            شهد هذا الأسبوع وفاة 41 شخصا وإصابة 258 آخرين.
 
 
 

   تنتقل الحمى إلى الإنسان عن طريق:

 
-  الدم والسائل الأنفى واللعاب.
 
-  الاتصال الجنسى وملامسة الأغذية.
 
-  الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو برازها
 
 - وتعتبر المختبرات، والمستشفيات مكانا خصبا لانتقالها
 

تستوطن حمى لاسا كلا من:

 
 نيجيريا، بنين، غانا، غينيا، ليبيريا، مالى، سيراليون، ودول أفريقية أخرى
 
-  لا توجد أى بيانات تدعم انتاج دواء يقى من حمى لاسا بعد التعرض لها
 

من أهم الأعراض:

 
الحمى، والضعف والتوعك، الصداع، التهاب الحلق، الألم العضلى، الغثيان والقىء، الإسهال، السعال.
 

العلاج من حمى لاسا:

 
ـ تناول الكثير من السوائل
 
ـ دواء الريبافيرين المضاد للفيروسات قد يكون مفيدا لعلاج هذه الحمى فى أول مراحل المرض
 
 
 

حمى لاسا

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فيروس إنفلونزا الطيور

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