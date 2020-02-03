جامعة حلوان: ندرس حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس بداية الفصل الدراسى الثانى

كتب محمد صبحى

قال الدكتور ماجد نجم فهمى، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة سيدرس مسألة اتخاذ قرار بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بكليات الجامعة فى بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى .

وأضاف نجم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيسمع إلى مجلس الجامعة وفى ضوء مقترحات مجلس الجامعة سيتم اتخاذ القرار من عدمه .

جدير بالذكر أن الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، اتخذ قرارا رقم "150"، يحظر خلاله ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى .

كما جاء فى القرار فى مادته الثانية بأنه يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات .

كما جاءت المادة الثالثة فى القرار بأن كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسة للمسألة القانونية، فيما جاء فى مادته الرابعة على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره .

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، أكدت جامعة القاهرة أن القرار مطبق وسيتم تفعيل متابعته خلال الفترة المقبلة وأن الجامعة مؤيدة للقرار وتحترم احكام القضاء .

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليقا على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أننا نحترم أحكام القضاء المصري العريق؛ خاصة أن الحكم معلل، طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء فى ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زى محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.