انقطاع المياه خمس ساعات بالمنصورة لإجراء أعمال صيانة.. اليوم

الدقهلية شريف الديب

أعلنت محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه اليوم الاثنين ولمدة خمس ساعات من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 3 صباحاً فى عدة مناطق بمدينة المنصورة وهى ( شارع قناة السويس وجزء من توريل وجزء من الدراسات وعزبة الشال وكفر البدماص وجزء من شارع بورسعيد والسكة القديمة وميت حضر وحسين بيك وشارع الجيش وعبدالسلام عارف ومدينة مبارك ومجمع المحاكم والهدى والنور ومنطقة المرور) وذلك لإجراء اعمال تركيب وصيانة فى خط المياه الرئيسى بشارع الجيش.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لعودة المياه إلى المناطق المذكورة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المصالح الخدمية بتدبير كافة احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه مرة أخرى.