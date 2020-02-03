المكسيك تضع مواطنيها العائدين من الصين فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما

قالت وزارة الصحة المكسيكية ، إن مواطنيها العائدين من الصين يتمتعون بصحة جيدة، ولكنه لابد من ابقاءهم فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما كإجراء وقائى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية المكسيكية ، قالت فى بيان إن "حكومة المكسيك أعادت إلى الوطن بدعم من فرنسا 10 مواطنين كانوا فى مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع فيروس كورونا الذى تسبب بالفعل فى وفاة 305 شخص على الأقل".

وأوضحت الصحة المكسيكية ، أنه تم تطبيق اختبارات طبية على جميع الركاب العائدين إلى المكسيك ، بعد أن وصلوا فرنسا ،للتأكد من عدم ظهور أعراض، وتم اتباع البروتوكولات الصحية التى وضعتها السلطات الفرنسية، وسوف يستمر المكسيكيون فى تلقى المساعدة حتى عودتهم اللاحقة إلى المكسيك".

ووصل 18 مكسيكيا السبت الماضى على متن رحلة تجارية إلى مطار مكسيكو سيتى الدولى من مطار شيان شيانيانج الدولى الصينى، وهم جزء من مجموعة من 52 مكسيكيا درسوا فى الصين ، وسيتم اجراء تدابير وقائية للعودة إلى المكسيك فى الأيام القليلة القادمة بناءا على طلب أسرهم.

وكان وزير الخارجية المكسيكى ، مارسيلو إبرارد ، قد أبلغ منذ الجمعة الماضية عن التقدم المحرز فى الجهود الدبلوماسية لإجلاء المكسيكيين الموجودين فى ووهان ، حيث أوصت حكومة الصين الدول الأخرى بعدم طرد مواطنيها، وأرسلت بعض الدول طائرات إلى المنطقة التى نشأ فيها الوباء لإعادة مواطنيها ، بينما اختار البعض الآخر فرض قيود على دخول أشخاص من الصين.

ووصل 254 شخصا إلى فرنسا أمس الأحد، تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية ، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا، منهم 64 فرنسيا ، والباقى من جنسيات مختلفة".