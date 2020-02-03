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الإثنين، 03 فبراير 2020 11:00 م
خالد صلاح
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الصين تعلن إجراء تجارب سريرية لأدوية مضادة لفيروس "كورونا"

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:40 م
الصين تعلن إجراء تجارب سريرية لأدوية مضادة لفيروس "كورونا" محاولات للتوصل لعلاج لفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، أن مؤسسات طبية عديدة تجري تجارب سريرية على أدوية مضادة لفيروس "كورونا" المستجد.
 
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة سونج شو لي- في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، اليوم، الاثنين، إن التجارب السريرية تهدف لدراسة سلامة وفاعلية الدواء، مشيرا إلى أنه يجري حاليا جمع معلومات وبيانات عن التجارب السريرية لدواء "لوبينافير" ودواء "ريتونافير" وأدوية من الطب الصيني التقليدي.
 
وفي سياق منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ييند، إن هناك إمدادات من 11 دولة علاوة على منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) للوقاية من فيروس "كورونا" والسيطرة عليه، وصلت إلى الصين ظهر أمس الأحد.
 
وأضافت يينج، أن الدول المتبرعة بينها: كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وفرنسا وباكستان وكازاخستان والمجر وبيلاروسيا وإندونيسيا.. مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي للأقنعة الطبية والسترات والنظارات الواقية.
 
وقد أنجزت الصين خلال 8 أيام بناء مستشفى مؤقت لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى ووهان، مركز تفشى الفيروس بمقاطعة هوبي بوسط البلاد، والمستشفى مخصص لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.
 
ويبدأ الطاقم الطبى الذى يبلغ إجمالي عدده 1400 فرد من القوات المسلحة الصينية، مكلفين بمهمة معالجة المرضى فى مستشفى هوشنشان، العمل اليوم الاثنين ويتكون هذا الفريق الطبى من 950 فردا من المستشفيات التابعة لقوة الدعم اللوجستي المشتركة التابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى، و450 فردا من الجامعات الطبية التابعة للجيش والبحرية والقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى، والذين انتقلوا إلى ووهان فى وقت سابق.

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا الجديد

صحة

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