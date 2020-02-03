الشرطة التركية تحمى مونديال 2022 بأوامر من تميم.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، بالمستندات.. إهانة جديدة للشعب القطرى.. الشرطة التركية تحمى مونديال 2022 بأوامر من تميم.. انتشار قوات تركيا فى شوارع الدوحة للحفاظ على حياة أمير الإرهاب.. وأنقرة تتوغل فى قطر 5 سنوات قابلة للزيادة إذا ما رغب الطرفان بعد توقيع اتفاق التعاون فى تنفيذ الفعاليات الكبرى.

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