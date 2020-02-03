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الشرطة التركية تحمى مونديال 2022 بأوامر من تميم.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:59 م
الشرطة التركية تحمى مونديال 2022 بأوامر من تميم.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، بالمستندات.. إهانة جديدة للشعب القطرى.. الشرطة التركية تحمى مونديال 2022 بأوامر من تميم.. انتشار قوات تركيا فى شوارع الدوحة للحفاظ على حياة أمير الإرهاب.. وأنقرة تتوغل فى قطر 5 سنوات قابلة للزيادة إذا ما رغب الطرفان بعد توقيع اتفاق التعاون فى تنفيذ الفعاليات الكبرى.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ السفير الصينى يطمئن الجميع: لا إصابات بـ«كورونا» على أرض مصر.. المصريون العائدون من ووهان يخضعون للحجر الصحى فى «العلمين».. وزيرة الصحة: الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كل سبل الرعاية الطبية لهم.. والوافدون يشيدون بجهود مصر ويرددون «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر»

 
ـ بالمستندات.. إهانة جديدة للشعب القطرى.. الشرطة التركية تحمى مونديال 2022 بأوامر من تميم.. انتشار قوات تركيا فى شوارع الدوحة للحفاظ على حياة أمير الإرهاب.. وأنقرة تتوغل فى قطر 5 سنوات قابلة للزيادة إذا ما رغب الطرفان بعد توقيع اتفاق التعاون فى تنفيذ الفعاليات الكبرى
 

ـ صادرات الغاز المسال تقفز 450 %خلال 5 أشهر

 
ـ صندوق مصر السيادى: نسب الطرح بشركات القوات المسلحة قد تصل لـ 100%.. توقيع اتفاقية بطرح شركات القوات المسلحة بالبورصة تنفيذا لتكليفات الرئيس
 

ـ لا تأجيل للدراسة فى الجامعات والمدارس.. شوقى: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات.. التعليم العالى: 8 فبراير بدء الدراسة

 
ـ انتكاسة تهدد الحوار السياسى الليبى فى جنيف.. أصوات داخل البرلمان تدعو لمقاطعة الحوار الأممى.. و«الدفاع والأمن القومى» تضع 3 شروط للمشاركة
 

ـ استبدال مساكن إسطبل عنتر بملاعب كرة.. الدولة تعيد للقاهرة مجدها بعد تطوير العشوائيات

 
ـ «المالية والتجارة» توقعان 31 اتفاق تسوية للمصدرين.. «معيط»: توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لتحفيز الاستثمار
 

ـ القطاع الخاص يتأهب للعمل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. «المجتمعات العمرانية» توافق على مشاركة المطورين العقاريين.. واتفاق إطارى لتحديد آلية التعامل بين جهتين فى قطعة واحدة

 
اليوم السابع
 
 

السفير الصينى

كورونا

قطر

تركيا

حجر صحى

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