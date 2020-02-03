سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 08:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة البريطانية: المشتبه به فى هجوم لندن خرج من السجن الآونة الأخيرة

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:00 ص
الشرطة البريطانية: المشتبه به فى هجوم لندن خرج من السجن الآونة الأخيرة الشرطة البريطانية بموقع الحادث
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، إنها على ثقة من أن المشتبه به فى هجوم جنوب لندن هو سوديش أمان، الذى أطلق سراحه من السجن فى الآونة الأخيرة، بعد أن قضى فترة سجن بسبب "جرائم إرهابية"، وقالت لوسى دورسي، نائبة مساعد مفوض شرطة العاصمة، إنها واثقة من أن الهجوم كان حادثا معزولا.

 

وقالت الشرطة البريطانية، إنها أطلقت النار على شخص وأردته قتيلا بعد حادث طعن فى جنوبى لندن، وأسفر الحادث، الذى وقع فى طريق "ستريتهام"، عن إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة .

 

وقالت الشرطة التى كانت تراقب الرجل وقت الهجوم، إنها تعتقد أن الحادث "إرهابي"، وأضافت أن منفذ الهجوم كان يحمل جهازا مزيفا مربوطا حول جسده. لإيهام الناس أنه سيفجر نفسه.

 

وسُمع دوى إطلاق نار يوم الأحد بعد الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، وقالت الشرطة فى وقت لاحق إن الموقع "تحت السيطرة الكاملة، وتشير التقارير الأولية إلى أن رجلاً دخل إلى متجر وبدأ فى طعن الناس. ثم غادر المتجر وطعن امرأة وراكب دراجة.

 

وقالت خدمة إسعاف لندن إنها قدمت العلاج لعدد من الأشخاص فى مكان الحادث، ونقلت البعض منهم إلى المستشفى، وقالت نائبة مفوض الشرطة، لوسى دورسي، فى بيان إن الشرطة "حضرت فورا" وأطلقت النار على الرجل المشتبه به كجزء من "عملية استباقية لمكافحة الإرهاب".

 

وأضافت أنه تم احتواء الموقف، وأن قيادة ضباط مكافحة الإرهاب فى شرطة العاصمة يجرون حاليا تحقيقا فى الحادث، وطوقت الشرطة محطة ستريتهام هيل، وكثفت من انتشارها، وحلقت مروحيات فوق المنطقة.

 

وقال شاهد عيان يدعى جوليد بولهان، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاما ويسكن فى ستريتهام، إن إطلاق النار وقع أمام إحدى الصيدليات، وأضاف: "كنت أعبر الطريق عندما رأيت رجلا يحمل سكينا، ويطارده حسبما اعتقد شرطى سري".

 

 


الشرطة البريطانية

بريطانيا

أخبار بريطانيا

هجوم لندن

ارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر صور حادث الطعن فى لندن والشرطة تقتل منفذ الهجوم

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:00 ص

مسئول أوروبى: منفذ واقعة الطعن فى لندن مدان سابق بالإرهاب

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:00 ص

الشرطة البريطانية تعلن عن هوية منفذ هجوم الطعن فى لندن

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:49 ص

بعد "بريكست".. اسكتلندا تلوح بالانفصال عن المملكة المتحدة.. أكبر اتحاد فى إدنبرة يؤيد دعوات استفتاء استقلال ثان.. نواب: هذا توجه لا يمكن إيقافه.. ورئيسة الوزراء تهدد بـ"استفتاء استشارى" حال استمرت لندن فى الرفض

الأحد، 02 فبراير 2020 09:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة