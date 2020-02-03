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الحب فى زمن الكورونا.. عاشقان يشاركان فى مكافحة الفيروس .. صور

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:38 م
الحب فى زمن الكورونا.. عاشقان يشاركان فى مكافحة الفيروس .. صور ليو قوانج ياو وتشياو بينج
وكالات الأنباء

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نشرت الوكالة الصينية، اليوم الاثنين، مجموعة من الصور لاثنين من العاملين فى المجال الطبى بالصين، وهما ليو قوانج ياو وتشياو بينج، وقالت الوكالة إن الثنائى وقعا فى الحب من أكثر من سنتين، وعند تفشى فيروس كورونا الجديد قاما بالتسجيل لدى الفريق الطبى للمشاركة فى جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد فى مقاطعة هوبى.

وقبل انطلاقهما شجعا بعضهما البعض وتواعدا بالزواج بمجرد أن يعودا إلى مقاطعة خنان. كما التقاط الثنائى صور سيلفى قبل انطلاقهما من مقاطعة خنان بوسط الصين إلى مدينة ووهان.

وكانت قد أعلنت السلطات الصينية، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17.238 مصابا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات  17.480 إصابة، شفي منهم 492 شخصا.

التقاط-سيلفى
التقاط-سيلفى

 

لحظة-الوداع
لحظة-الوداع

 

ليو-قوانج-ياو-وتشياو-بينج
ليو-قوانج-ياو-وتشياو-بينج

 

 


كورونا

الصين

فيروس كورونا

ووهان

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