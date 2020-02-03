إزالة 119 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية امن كفر الشيخ بالتعاون مع أجهزة المحافظة من إزالة 85 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات بمركز كفر الشيخ، وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالبدء بأعمال بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وعلى الأراضي الزراعية، ضمن موجات إزالة التعديات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتوفير الحماية الأمنية لأفراد حملة إزالة التعديات بمركز كفر الشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتمكنت الحملة بمركز كفر الشيخ ، من تنفيذ 70 قرار إزالة بعدد من القرى .

كما وجه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بتوفير الحماية الكاملة لأفراد حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة مكلفاً اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام بقيادة التشكيلات الأمنية وتوفير الحماية الكاملة لأفراد الحملة الموسعة لإزالة التعديات.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والذي وجه بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة خاصة من قبل إدارة حماية الأراضي، والأوقاف والطرق، والجمعيات الزراعية، ومعاونة رجال الشرطة في تحديد أماكن تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تم إزالة التعديات بقرية حليس التابعة لقرية كفر المنشي، ثم قرية أريمون، ثم قرية الحمراوي، وقرية دفرية، وتم إزالة 71 حالة تعدي ، كما تم إزالة 46 حالة تعدي بقرية أبو منيسي التابعة لمدينة سيدي غازي، وبعض قرى مركز كفر الشيخ، بمساحة مقدارها 12.849متر مربع، ليرتفع عدد حالات الإزالة التي تم إزالتها ل 119 حالة تعدي .

وشارك في حملة إزالة التعديات ضمن الموجه 15 من رجال الأمن كل من: العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، بجانب عدد كبير من الضباط والقيادات الشرطية والتشكيلات الأمنية.

فى سياق أخر، صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية ،بأن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 4400 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعي .

وأكد الهابط، فور استلامها فقد وجهه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لا صحابها وتفعيلها للصرف اعتبارا من بداية الشهر القادم.

وأضاف الهابط، وقد تسلمت المديرية 3830 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعي خلال شهر يناير الماضي، ليرتفع عدد البطاقات الذكية التي تم استلامها خلال 22يوماً ،8230 بطاقة.

وأكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأنه المحاسب عماد عبد الغني حبيب ،وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ شكل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا تحت إشراف عبد الفتاح سالم مدير الإدارة ،و أسفرت الحملة عن تحرير عدد المحاضر ،منها المحضر 35/2020 جنح امن دوله طوارئ مركز بيلا ضد" ع. ر. ع. ر" صاحب معمل تصنيع جبن و ألبان لمخالفته القوانين والقرارات الوزارية لحيازته 15 طن ملح سياحات غير شركه النصر، وغير صالحه للاستخدام وتم التحفظ علي الكميه المضبوطة لحين صدور قرار النيابة المختصة في شأنه .

وأضاف الهابط ،كما حررت الحملة 4 تقارير نقص وزن للمخابز ما بين 15جرام الي 22 جراما في الرغيف، مؤكداً أن الحملات مستمرة على الاسواق، لضبط الأسعار، وضبط المخالفين من التجار، وأصحاب محال الجزارة، وضبط السلع المنتهية الصالحة .