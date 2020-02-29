اليوم السابع
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"FDA": تفشى فيروس كورونا فى العالم يؤدى لنقص فى المنتجات الطبية والأدوية

السبت، 29 فبراير 2020 03:31 م
"FDA": تفشى فيروس كورونا فى العالم يؤدى لنقص فى المنتجات الطبية والأدوية نقص الادوية المسيطرة على فيروس كورونا
كتبت أمل علام

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تراقب هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA "، عن كثب سلسلة الامدادات، والمنتجات الطبية للسيطرة على فيروس كورونا، مع توقع أن يؤثر تفشى فيروس كورونا " COVID-19 "، على نقص المنتجات الطبية، فى الولايات المتحدة الامريكية، وقد نبهت الشركة المصنعة إلى نقص الدواء البشرى الذى تم إضافته مؤخرًا إلى قائمة نقص الأدوية.

 وقالت الهيئة، يرجع النقص إلى مشكلة فى تصنيع مكون صيدلانى فعال يستخدم فى انتاج الدواء، موضحة إنه من المهم أن نلاحظ أن هناك بدائل أخرى يمكن استخدامها للمرضى.

وأضافت، نعمل مع الشركة المصنعة، وكذلك الشركات المصنعة الأخرى للتخفيف من النقص، سنفعل كل ما هو ممكن للحد من هذا العجر فى الادوية التى يتم استخدامها للسيطرة على فيروس كورونا.

تعمل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA "، مع شركاء حكومة الولايات المتحدة، بما فى ذلك مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC)، وشركاء دوليين لمراقبة عن كثب تفشى المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد، والذى تم التعرف عليه لأول مرة فى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى، بالصين.

وأوضحت الهيئة، تعتبر حكومة الولايات المتحدة الوضع الحالى، بأنه يمثل مصدر قلق خطير للصحة العامة، استنادًا إلى المعلومات الحالية، فإن المخاطر الصحية المباشرة من فيروس كورونا تعتبر منخفضة فى هذا الوقت.

وأشارت" FDA"، أن فيروسات كورونا هى عائلة كبيرة من الفيروسات، بعضها يصيب البشر، وتنتشر العديد من الفيروسات التاجية الأخرى بين الحيوانات، بما فى ذلك الإبل والقطط والخفافيش.

فى حالات نادرة، يمكن أن تتطور فيروسات كورونا الحيوانية وتؤثر على الأشخاص، ثم تنتشر بين أشخاص مثل الذى حدث مع فيروس كورونا المتلازمة التنفسية فى الشرق الأوسطMERS-CoV " "، ومتلازمة الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة "SARS-CoV"، وهذا يعنى أن الفيروس التاجى الجديد أو هذه السلالة لم يتم تحديدها من قبل فى البشر.


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