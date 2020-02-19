مصر خالية من فيروس كورونا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، بيان مشترك لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.. مصر خالية من فيروس كورونا.. البيان يؤكد سلبية تحليل الأجنبى المشتبه بإصابته.. و«الصحة» و«التعليم» تنفيان وجود إصابات بين تلاميذ المدارس.

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ـ بيان مشترك لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.. مصر خالية من فيروس كورونا.. البيان يؤكد سلبية تحليل الأجنبى المشتبه بإصابته.. و «الصحة » و «التعليم » تنفيان وجود إصابات بين تلاميذ المدارس

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