وزيرة الثقافة : مهرجان دندرة للموسيقى والغناء عُرس يعكس إيمان الدولة بالفن

وأكدت عبد الدايم ، خلال اليوم الثانى لمهرجان دندرة للموسيقى إلي أهمية الوصول بالفعاليات الفنية والثقافية إلي مختلف أنحاء الجمهورية بهدف مواجهة الأفكار المتعصبة والارتقاء بالذوق العام وتقديم أنماط فنية هادفة تساهم في الحفاظ علي الثقافة والهوية المصرية .

جاء ذلك بحضور اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى ، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بقنا وأكثر من 3 الآف من أهالي المحافظة ، وقد شهدت فعاليات اليوم الثانى حفلتي غناء لفرقة وسط البلد والفنان علي الحجار .



من جانبه أشار محافظ قنا الي أن مهرجان دندرة للموسيقي والغناء يُعد لقاء ثقافي متميز يضم عشاق الوطن الغالي ويعكس حسن أخلاقنا وتوافق أرواحنا تجاه وطن نحبه و نقدسه ، مقدما شكره لوزارة الثقافة علي تنظيم هذا المهرجان بمعبد دندرة الذي يتأكد من خلاله شموخ تاريخِنا وقدرة أجدادنا وخلود حضارتهم التي ترسل لنا رسالة واضحة بأننا أمة تتغني بمجد آبائها وتبني مجداً لأبنائها، مؤكدا علي أهمية الآثار ودور السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لافتا الي ان تنشيط السياحة والترويج لآثارنا ينعكس ذلك على التنمية بكل جوانبها .



جدير بالذكر أنه تستمر فعاليات المهرجان حتي الرابع من مارس حيث ستقام فعاليات اليوم الثالث غدا بقصر ثقافة قنا ويضم حفلي غناء للفنانة نسمة عبدالعزيز والفنانة دينا الوديدي ، ثم تقام فعاليات اليوم الرابع بجامعة جنوب الوادي ويضم حفل للفنان هشام عباس وكذلك يقام اليوم الخامس بالجامعة ويضم حفل غنائي لفريق مسار اجباري ويختتم المهرجان في يومه السادس بقصر ثقافة قنا ويشمل عروض لفرقة الاقصر للفنون الشعبية وحفل غنائي للفنانة مي فاروق .



مهرجان دندرة للموسيقي والغناء



مهرجان دندرة للموسيقي والغناء



مهرجان دندرة للموسيقي والغناء



مهرجان دندرة للموسيقي والغناء



مهرجان دندرة للموسيقي والغناء