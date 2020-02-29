نيوزويك: لا يمكن الوثوق بالاستطلاعات في الانتخابات الأمريكية الآن

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه عندما يواجه السناتور بيرني ساندرز ، المرشح الأوفر حظا للفوز بسباق الديمقراطيين لعام 2020 ، أسئلة حول قدرته على الفوز في الانتخابات ، فإنه يمكن أن يشير إلى الكثير من الاستطلاعات الأخيرة التي يقود فيها الرئيس دونالد ترامب ، بشكل مريح وغالبًا بفارق أوسع من منافسيه، ولكن رغم ذلك، هناك علامات مشؤومة لساندرز ، المرشح المستقل عن فيرمونت والاشتراكي الديمقراطي ، في استطلاعات الرأي من الولايات المتأرجحة التي ستقرر من الذي يدخل البيت الأبيض في يوم تنصيبه عام 2021.

وحتى الآن بعيدًا عن الانتخابات ، يبدو أن الاستطلاعات في كلتا الحالتين غير موثوق بها.

وقال الدكتور أندرو ورو ، كبير المحاضرين في السياسة الأمريكية بجامعة كنت في المملكة المتحدة لمجلة نيوزويك: "(الاستطلاعات) غير مفيدة بشكل خاص في هذه الجولة لأن المنافسة قريبة جداً في الواقع".

"لا يتمتع أي من المرشحين الديمقراطيين بفارق كبير على ترامب في هذه المسابقات الافتراضية. فقط مقامر أحمق هو الذي سيحقق نجاحًا كبيرًا. بدون مرشح ، سيكون من الصعب وغير الحكيم البدء في وضع التوقعات.

"وعلى الرغم من أن برنامج" الثلاثاء الكبير "الأسبوع المقبل قد يساعد في توضيح الموقف ، إلا أنه قد يستمر شهورًا قبل انتهاء المسابقة الأولية ، وربما حتى الوصول إلى المؤتمر الديمقراطي في ويسكونسن في منتصف يوليو."

يعد ساندرز بتحول جذري في السياسة والمجتمع الأمريكي إذا تم انتخابه للبيت الأبيض ، بما في ذلك الزيادات الضريبية على الأغنياء وبرنامج الاستثمار العام الضخم. تريد حملة ترامب تحويل الانتخابات إلى استفتاء على الرأسمالية مقابل الاشتراكية.

يجادل المعتدلون بأن ساندرز هو جناح يساري للغاية بحيث لا يستطيع الفوز على المستقلين والمحافظين اللازمين لهزيمة ترامب وستؤدي حملته الاشتراكية إلى إيقاف العديد من الناخبين - بمن فيهم بعض الديمقراطيين - ليكونوا ناجحين في الانتخابات.

يقول أنصار السناتور إن برنامجه يهدف إلى نوع من التغيير الحقيقي الذي يرغبه الكثير من الأمريكيين ويدعونهم للناخبين في مختلف الفئات العمرية والدخل والعنصرية. يعتقد ساندرز أنه قادر على إلهام هذا التحالف من أجل الخروج واستعادة البيت الأبيض.