نائب محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات الرصف على مستوى المحافظة

الغربية عادل ضرة

أستعرض الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف على مستوى المحافظة ونسب التنفيذ بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته وبحضور مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وتم مناقشة أهم معوقات مشروعات الرصف بمراكز ومدن المحافظة ووجه نائب المحافظ بسرعة إزالة أى معوقات تحول دون الانتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة.

وطالب عطا نائب محافظ الغربية مسئولى شركة الإتصالات بالتنسيق مع مركز ومدينة المحلة الكبرى بحل المشكلات الخاصة بنقاط مشروع التحول الرقمى الموجودة بالشوارع قبل رصفها حتى لايتم الحفر مرة أخرى.

كما وجه أيضاً رئيسى حى أول وثان طنطا بالتنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات بالحفاظ على الكابلات الخاصة بالتليفونات الأرضية فى حالة حفر بالشوارع.

وفى نهاية الاجتماع؛ طالب نائب المحافظ بعمل بيان بموقف الوصلات الإضافية فى مشروع الرصف، مؤكداً سرعة الإنجاز والانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحدده لها.

كما تابع أعمال استكمال رصف شارع الجلاء بطنطا والتى لم يتم إنهائها على مدار ثلاث سنوات، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام نائب محافظ الغربية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف.

كما أكد أنه سيتم الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بذات الشارع خلال أيام قليلة مما يساعد على رفع المعاناة التى تحملها المواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية ويساهم ايضا فى توفير السيولة المرورية.

وقال إن أجهزة المحافظة استطاعت التخلص من كميات كبيرة من مياه الأمطار من شوارع المحافظة في وقت قياسي، مشيراً إلى عدم تأثر الحركة المرورية بأي شارع أو نفق أثناء وبعد سقوط الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب قامت بنشر معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار.

كما أكد محافظ الغربية أهمية المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة.

كما شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الاهتمام بسرعة الرد على شكاوى المواطنين والرد عليها بكل دقة وجدية مؤكداً أن هذه الردود يتم فحصها من قبل مجلس الوزراء وضرورة عدم الاكتفاء بالرد بل لابد من متابعة حل هذه المشاكل حل جذري.