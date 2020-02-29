اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

السبت، 29 فبراير 2020 01:07 ص
مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية السياحة فى شرم الشيخ
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية اليوم السبت من مطار جاتويك ، على أن يتم زيادة عدد الرحلات وفقًا للعرض والطلب في ضوء تدفق حركه السياحة البريطانية التي تشهد زيادة حاليا عقب قرار استئناف الرحلات البريطانية إلى مطار شرم الشيخ.

يأتى هذا فى ظل بدء حركة الطيران البريطانية لشرم الشيخ منذ أسبوع بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، حيث بدأت شركات السياحة الانجليزية بتسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ الأحد الماضى، بواقع 5 رحلات أسبوعيا للمدينة من فبراير حتى مايو المقبل، لتنتهى فترة حظر الطيران البريطانى للمدينة السياحية.

وكانت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار جاتويك وهو مطار دولى يقع في مدينة كرولي في مقاطعة غرب ساسكس، إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة اسبوعياً، وجاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف فى هذه المنطقة بجنوب إنجلترا.

وستؤدى الحركة السياحية المتوقعة من السوق الإنجليزى إلى رفع نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ، والتى كانت قد تضررت نتيجة توقف السياحة، وتمتلك مدينة شرم الشيخ قوة فندقية كبيرة حيث تتصدر كافة المقاصد السياحية بما بأكثر من 185 فندقا تضم حوالى 70 ألف غرفة فندقية.

ويمثل البريطانيون 13% من الحركة السياحية الوافدة من أوروبا، الذي يعد أهم سوق سياحى فى مصر قبل توقف حركة الطيران لجنوب سيناء فى 2015، وكانت السياحة البريطانية حققت إقبال نحو 1.5 مليون سائح فى عام الذروة 2010، ليتراجع عدد السائحين الإنجليز إلى مليون و34 ألف سائح فى 2011 تأثرا بأحداث ثورة يناير.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

خط طيران

وزارة السياحة والآثار

اخبار

السياحة البريطانية

اليوم السابع بلس

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة يفتتح ثلاثة سراديب وبانوراما سطح معبد دندرة بقنا

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:42 م

قنا تحتفل.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء ..حضور جمهور تجاوز 3 الاف مواطن ووزراء الثقافة والسياحة ومحافظ قنا ..ومدحت صالح يطرب الجمهمور وتحية خاصة لفريق "بلاك تيما " ..صور

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:36 م

رئيس غرفة شركات السياحة تعليقا على وقف رحلات العُمرة: "سلامة الناس أهم"

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:24 م

وزيرى الثقافة والسياحة : مهرجان دندرة للموسيقى سيكون بوابة انطلاقة نحو الجنوب

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:52 م

روسيا: 60% من شركات السياحة أوقفت بالكامل بيع الرحلات إلى الخارج بسبب "كورونا"

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:00 م

شركات السياحة الروسية تطالب باستئناف الرحلات إلى مصر

الجمعة، 28 فبراير 2020 05:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة