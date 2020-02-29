اليوم السابع
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محافظ المنيا يسلم 59 عقدا جديدا لتقنيين أوضاع أراضى أملاك الدولة

السبت، 29 فبراير 2020 11:04 ص
محافظ المنيا يسلم 59 عقدا جديدا لتقنيين أوضاع أراضى أملاك الدولة تسليم العقود
المنيا- فريق المحافظات

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، التى وقعتها المحافظة حتى الان، بلغ 951 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وذلك بإجمالى مساحات تصل إلى حوالى 17494.4 فدان، و384 عقد مبانى على مساحة 93876.5 م2 ، بالإضافة إلى 10 عقود،  قاموا بسداد نسبة مقدم التعاقد .

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لـ59 عقدا لعدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين على مساحة 657 فدان، و33 عقد مبانى على مساحة 8056 م2، بعد ان سددوا المقدمات القانونية للمساحة ،حضر تسليم العقود اللواء أحمد جبريل السكرتير عام المساعد للمحافظة والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة .

وجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لانجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا مع لجنة البت ، أكد فيه ان توقيع العقود يأتى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ، لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

كما شدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

 

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